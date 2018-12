Live-Ticker: 1860 empfängt Tabellennachbar Zwickau - Grimaldi und Lacazette auf der Bank

Der TSV 1860 empfängt den FSV Zwickau zum Duell der Tabellennachbarn - für beide zählt angesichts der Ausgangslage nur ein Sieg. Wir berichten im Live-Ticker.

TSV 1860 München gegen FSV Zwickau: Vorbericht

Premiere im Grünwalder Stadion, erstmals in seiner Vereinsgeschichte trifft der TSV 1860 München auf den FSV Zwickau. Es ist gleich ein richtig wichtiges, weil richtungsweisende Spiel. Schließlich duellieren sich am Samstag zwei punktgleiche Tabellennachbarn auf Giesings Höhen. Der Sieger des Duells der Oberbayern gegen die Sachsen verschafft sich Luft, denn aktuell trennen beide Teams lediglich zwei Punkte von der Abstiegszone der 3. Liga. Das bedeutet auch, dass ein Unentschieden weder den Löwen noch den Rot-Weißen helfen würde.

Für den TSV 1860 München ist die Partie gegen den FSV Zwickau der Auftakt zu einem Jahresendspurt, der ganz im Zeichen der direkten Duelle steht. Nach dem Kräftemessen mit den Ostdeutschen, die hinter Sechzig auf Rang zwölf liegen, folgen noch die Spiele bei Fortuna Köln (16), sowie zu Hause gegen Carl Zeiss Jena (17) und den 1. FC Kaiserslautern (10). Die gute Nachricht für alle Löwen-Fans: Drei der vier letzten weiß-blauen Spiele des Jahres laufen live im Free-TV.

„Einige Spieler ziehen sich in einer Drucksituation in ein Schneckenhaus zurück – das ist verkehrt“, sagte 1860-Sportchef Günter Gorenzel zuletzt. „Wenn es für einen Spieler läuft, kann ich leicht eine Führungspersönlichkeit sein. Wenn nicht, dann zeigen sich die wahren Persönlichkeiten – und die brauchen wir jetzt.“ Wohl wahr, die Blauen konnten von den letzten zehn Liga-Spielen nur eines gewinnen (sechs Remis, drei Niederlagen).

Für den FSV Zwickau ist die aktuelle Spielzeit die dritte in Folge in der 3. Liga. Zwischen 2000 und 2016 fristete der dreifache DDR-Pokalsieger, der 1950 auch der allererste DDR-Meister im Fußball war, ein trübes Amateurdasein. Er pendelte zwischen Viert- und Fünftklassigkeit. Immerhin drei Saisons lang (1994/95 bis 1996/97) konnten die Westsachsen in der 2. Bundesliga spielen. In der ewigen Tabelle der DDR-Oberliga belegt der FSV Zwickau mit 35 von maximal möglichen 41 Jahren Zugehörigkeit Rang neun.

fw, mg