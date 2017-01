Live-Ticker: 1860 empfängt Fürth zum Derby - Löwen-Juwel im Kader

von Florian Weiß schließen

München - Der TSV 1860 startet mit dem Heimspiel am Freitag gegen Greuther Fürth in Rückrunde. Klappt es mit einem Sieg? Hier im Live-Ticker erfahren Sie es!

TSV 1860 München - Greuther Fürth -:- (-:-)

TSV 1860: --- Fürth: --- Tore: ---

+++ Die Löwen rechnen heute Abend mit nur 17.000 Zuschauern. Kapitän Stefan Aigner hat sich bei dieblaue24 dazu geäußert. „Wir müssen uns das Vertrauen der Fans wieder zurückgewinnen“, sagte der 29-Jährige. „Wir müssen jedem Fan danken, der trotz der Kälte an einem Freitagabend in die Arena kommt…“ Wie schaut‘s mit Ihnen aus? Unterstützen Sie die Löwen heute Abend? Laut wetter.com sinken die Temperaturen zum Anpfiff zwar auf zapfige minus drei Grad - vielleicht kann die Mannschaft die Fans aber mit guter Leistung erwärmen. Wenn Sie zu Hause bleiben, versorgen wir Sie selbstverständlich mit allen Informationen rund um den Löwen-Rückrundenauftakt.

+++ Frommer Löwen-Wunsch zum Rückrundenstart: Endlich Ruhe im Umfeld, den Fokus auf die sportlichen Leistungen des Teams lenken. War wohl nix. Vor der Partie gegen Greuther Fürth wurde bekannt, dass der Verein den Verkauf des Fan-Magazins „Drinking and Driving“ auf dem Allianz-Arena-Gelände verboten hat. Der Grund: Das Blatt kritisiert Löwen-Investor Hasan Ismaik. Wir haben die Hintergründe für Sie aufgeschrieben.

+++ In knapp vier Stunden geht‘s los. Die Löwen starten in die Rückrunde - und damit die Mission „Raus-aus-dem-Keller“. Beim Aufgalopp in der Allianz Arena wird keiner der gerade frisch verpflichteten Spieler mit dabei sein - für Abdoulaye Ba, Lumor und Amilton kommt das Duell gegen Greuther Fürth noch zu früh. Ein Quasi-Neuzugang steht aber im Kader: Der 19-jährige Ribamar könnte erstmals für die Löwen stürmen. Die Verpflichtung des dänischen Stürmers Christian Gytkjaer lässt indes weiter auf sich warten. Sollten die Löwen im Laufe des Tages Vollzug melden, erfahren Sie es in unserem Transfer-Ticker.

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker vom Heimspiel des TSV 1860 München gegen die SpVgg Greuther Fürth! Anstoß in der Allianz Arena ist am Freitag um 18.30 Uhr. Für Trainer Vitor Pereira ist es das erste Pflichtspiel mit seinem neuen Team und die Premiere in der 2. Bundesliga. Im bayerischen Derby gegen Greuther Fürth will Sechzig gleich die ersten Punkte einfahren und auf zwei Punkte an das Kleeblatt heranrücken. Sechzig wird allerdings noch ohne Neuzugänge antreten. „Die neuen Spieler werden uns helfen, eine starke Mannschaft aufzubauen“, versicherte Pereira zwar am Donnerstag, doch in den Kader berief er aber noch keinen der neuen Akteure.

Die Löwen liegen derzeit auf Rang 14 der Tabelle, zwei Punkte vor dem Relegationsplatz und drei Punkte vor dem ersten Abstiegsplatz. Die Fürther ihrerseits stehen fünf Zähler vor den Münchnern. Heißt: Siegt die Pereira-Truppe, zieht sie die Franken mit nach unten un verschafft sich selbst etwas Luft.

Die letzten drei Duelle zwischen Fürth und 1860 gewannen allesamt die Franken mit 1:0. Die Gesamtbilanz spricht allerdings für die Löwen: Von bisher 33 Duellen in der 2. Liga gewann Sechzig 16, Fürth konnte sich 13 Mal durchsetzen (vier Remis). Das Torverhältnis lautet 44:41 für die Blauen.

Schafft der TSV 1860 einen guten Start in die Rückrunde und kann die ersten wichtigen Punkte für den Klassenerhalt einfahren? Hier erfahren Sie es!

