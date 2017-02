Live-Ticker: Die Löwen drücken - Uduokhai trifft den Pfosten

München - Der TSV 1860 dominiert das Kellerduell gegen den KSC. Die Löwen sind überlegen, ein Tor fehlt aber noch.

TSV 1860 München - Karlsruher SC 0:0 (-:-)

TSV 1860: Ortega - Uduokhai, Ba, Boenisch - Bülow, Wittek, Lacazette, Lumor - Amilton, Aycicek, Gytkjaer Bank: Zimmermann, Claasen, Liendl, Adlung, Busch, Aigner, Olic Karlsruhe: Vollath - Valentini, Figueras, Kinsombi, Mavrias - Meffert, Prömel, Stoppelkamp, Yamada - Diamantakos, Hoffer Bank: Orlishausen, Gimber, Korn, Mehlem, Bader, Zawada, Reese Tore: --- Die Tabelle und die Spielstände der anderen Partien finden Sie hier.

38 Minute: Vitor Pereira gibt am Seitenrand permanent Anweisungen und tigert in seiner Coaching-Zone hin und her.

37. Minute: Gytkjaer steigt zum Kopfball hoch, sein Zweikampf mit KSC-Torwart Vollath wird aber zurückgepfiffen.

35. Minute: Freistoß für den KSC aus 35 Metern, sie spielen den Ball kurz auf die rechte Außenbahn, die Flanke segelt aber ins Aus. Keine Gefahr für das Löwen-Tor.

33. Minute: Im direkten Gegenzug wird es erstmals im Strafraum der Blauen gefährlich, Stoppelkamps Schuss wird aber geblockt.

32. Minute: Schon wieder eine Riesenchance! Das muss es eigentlich sein! Aycicek legt quer auf den vollkommen blanken Wittek, dessen Schuss wird von Valentini mit ausgestreckten Armen geblockt. Das hätte Elfmeter geben müssen!

31. Minute: Diamantakos bringt den Eckball für den KSC herein, der anschließende Kopfball fliegt aber ungefährlich über das Tor.

30. Minute: Der KSC wird stärker und versucht das Spiel mehr und mehr an sich zu reißen. Die Chancen haben aber einzig und allein die Löwen.

28. Minute: Riesenchance für die Blauen! Schon wieder setzt sich Amilton auf der Außenbahn durch, geht bis an die Grundlinie durch, seine Hereingabe wird aber erneut geklärt. Das Tor wäre frei gewesen, in der Mitte stand Gytkjaer zum Einschuss bereit. Das hätte Amilton auch selber machen können.

26. Minute: Bislang steht 1860 auch defensiv stabil. Boenisch unterbindet aufmerksam einen Konter mit einem tollen Tackling gegen Stoppelkamp.

24. Minute: Diamantakos kann weiter machen.

23. Minute: Jetzt wieder mehr Mittelfeldgeplänkel. Ba schmeißt Diamantakos rüde um, der bleibt nach dem Zweikampf liegen. Ein Pfiff bleibt aber aus.

21. Minute: Ein traumhafter Ball von Amilton auf Gytkjaer, der wieder zurückgepfiffen wird. Das war aber kein Abseits! Ärgerlich für die Löwen, der Däne wäre alleine durchgewesen.

20. Minute: Diese bringt nichts ein und auch der anschließende Konter der Blauen wird unterbunden.

20. Minute: Meffert kommt aus 20 Metern zum Abschluss, sein Schuss wird aber geblockt. Es gibt Eckball.

19. Minute: Gytkjaer wird zum Ärger der 1860-Fans nach Abseits zurückgepfiffen.

17. Minute: Die Löwen schnüren den KSC mehr und mehr ein, die Zuspiele und Flanken in die Mitte bleiben aber zu ungenau. Die Mannschaft präsentiert sich aber im Vergleich zum Pokal-Debakel mehr als nur verbessert.

15. Minute: Wieder schnell gespielt durch die Löwen, Amilton ist auf Außen durch, seine Hereingabe wird aber abgefangen.

13. Minute: Auch die darauffolgende Ecke durch Stoppelkamp wird von den Löwen geklärt.

12. Minute: Valentini bringt für den KSC die Flanke rein, Boenisch kann aber klären. Im Anschluss setzt der KSC nach und Lumor klärt zur Ecke.

10. Minute: Nächste Großchance für 1860! Nach dem Eckball landet der Ball aus dem Getümmel heraus durch Uduokhai am Pfosten. Das war knapp!

9. Minute: Riesenchance für die Blauen! Amilton nach Pass von Gytkjaer mit der Hereingabe und Aycicek steht frei vor dem Tor, verliert aber bei der Hereingabe das Gleichgewicht und vertändelt den Ball.

8. Minute: Das war gar nix. Aycicek haut den Ball in die Mauer.

7. Minute: Die wird von Torwart Vollath geklärt, kurz darauf wird Lacazette rüde umgehauen. Freistoß aus etwa 28 Metern für die Löwen.

6. Minute: Lacazette nimmt im Zentrum Tempo auf und geht bis zur Grundlinie durch. Eckball!

5. Minute: Das sah doch gut aus! Lumor kommt nach schönem Zuspiel auf der linken Außenbahn durch, seine Hereingabe wird aber geblockt. Das hätte eigentlich Ecke geben müssen!

4. Minute: Der KSC läuft die Blauen früh an und versucht den Spielaufbau der Dreierkette zu stören.

3. Minute: Ein erster Konter der Löwen wird nach Ballgewinn umgehend unterbunden. Meffert hat aufgepasst.

2. Minute: Noch kommt kein Spielfluss zu Stande, beide Teams führen die Zweikämpfe aggressiv und engagiert.

1. Minute: Der Ball rollt, der KSC stößt an.

12.56 Uhr: Die beiden Mannschaften stehen bereit. Gleich geht es raus auf‘s Feld!

12.45 Uhr: Mirko Slomka erwartet ein schwieriges Spiel gegen die Löwen. Deshalb habe er auch umgestellt.

12.43 Uhr: Stefan Mugosa, der gegen die Löwen aufgrund einer Klausel nicht für den KSC auflaufen darf, wird auch von Oliver Kreuzer vermisst: „Natürlich fehlt er jetzt, er hat auch letzte Woche getroffen. Aber es war der Wunsch von 1860 und wir haben das akzeptiert. Mehr möchte ich nicht dazu sagen.“

12.40 Uhr: Auch Oliver Kreuzer äußert sich vor Anpfiff: „Natürlich ist es für mich etwas besonders gegen 1860 zu spielen. Es ist ja nicht so lange her, dass ich hier noch tätig war. Aber andererseits brauchen beide Mannschaften die Punkte dringen. Also ist es irgendwo auch wieder ein ganz normales Spiel.“

12.38 Uhr: „Wir brauchen keinen einzigen Führungsspieler. Es müssen elf Führungsspieler sein“, sagt Vitor Pereira vor Spielstart.

12.08 Uhr: Die Aufstellung ist da! Und: Routinier Kai Bülow darf mal wieder in der Startelf ran, trägt zudem die Kapitänsbinde. Stefan Aigner sitzt nur auf der Bank.

11.29 Uhr: Hasan Ismaik wird heute in der Allianz Arena zugegen sein. Er tauchte schon gestern überraschend an der Grünwalder Straße auf. Auf öffentliche Äußerungen hat er verzichtet - auch bei Facebook hat er sich schon eine Woche nicht mehr geäußert. Wir dürfen gespannt sein, was er heute in der Allianz Arena zu sehen bekommt.

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zum Heimspiel des TSV 1860 München gegen den Karlsruher SC! Es ist ein Sechs-Punkte-Spiel, denn der KSC liegt nur einen Zähler hinter den Löwen, die ihrerseits auf dem 14. Rang stehen. Heißt: Bei einer Pleite gegen die Badener, rutschen die Blauen definitiv ab - möglicherweise nach diesem Spieltag sogar auf den Relegationsrang. Präsident Peter Cassaeltte sprach von „Rücken-zur-Wand-Spielen“ gegen den KSC und in einer Woche gegen Nürnberg.

Das gilt es zu verhindern. Die Bilanz spricht leicht für die Löwen. Wettbewerbsübergreifend trafen Sechzig und der KSC bereits 72 Mal aufeinander. 29 Mal gingen die Münchner als Sieger vom Feld, 27 Mal die Badener (16 Remis). Das Torverhältnis lautet 129:122. In München konnte Sechzig von 36 Partien 22 für sich entscheiden. Das Pokal-Duell in dieser Saison ging ebenfalls an die Löwen. Aber: Die letzten drei Liga-Heimspiele gegen Karlsruhe verlor Sechzig allesamt.

Nicht mit dabei sein wird der von 1860 an den KSC ausgeliehene Stürmer Stefan Mugosa - dank einer Klausel im Leihvertrag. Den Löwen stehen außer dem verletzten Jan Mauersberger (Muskelfaserriss) alle Spieler zur Verfügung. Auch Ribamar hätte dabei sein können, dessen Rot-Sperre nur für den Pokal gilt - doch Trainer Vitor Pereira verzichtete auf den Heißsporn. Wieder dabei sind dagegen Daniel Adlug, Daylon Claasen und Felix Uduokhai.

Kann sich Sechzig Luft verschaffen im Tabellenkeller und den direkten Kontrahenten Karlsruhe auf Distanz halten? In unserem Live-Ticker erfahren Sie es!

fw/mg