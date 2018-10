Live-Ticker: Aufstellung ist da - Dieser Kapitän führt die Löwen aufs Feld

Der TSV 1860 München empfängt am Sonntag die SG Sonnenhof Großaspach. Der Sieger verschafft sich Luft im Tabellenkeller. Wir berichten im Live-Ticker.

TSV 1860 München gegen SG Sonnenhof Großaspach - Vorbericht

Auf Giesings Höhen kommt es am Sonntag zum Duell der Tabellennachbarn, der TSV 1860 München (12.) empfängt die SG Sonnenhof Großaspach (13.). Ein wirklich torreiches Spiel im Grünwalder Stadion dürfen die Fans allerdings nicht erwarten. In den letzten acht Liga-Spielen konnten die Baden-Württemberger lediglich drei Tore erzielen. Mehr noch, nach zwölf Spielen in der 3. Liga lautet das Torverhältnis der SG gerade einmal 8:8, es fielen also nur 16 Tore in diesen Duellen.

Aber vielleicht gelingt es ja den Löwen, die den drittstärksten Angriff der Liga stellen, den Abwehrriegel zu knacken und sich so den dritten Heimsieg der Saison zu krallen. Nach dem 2:0 vor einer Woche gegen Braunschweig wäre das nicht nur ein gutes Signal an das Umfeld, es würde 1860 auch weiter von der Abstiegszone entfernen. Dieses Unterfangen muss allerdings ohne Adriano Grimaldi (Gelbsperre), Nicholas Helmbrecht (Patellasehnenprobleme), Jan Mauersberger (Gesichtsfraktur) und Markus Ziereis (Entzündung im Knie) erfolgen, die allesamt gegen Großaspach ausfallen.

Die SG Sonenhof Großaspach existiert in dieser Form übrigens erst seit 1994, sie entstand aus der Fusion des FC Sonnenhof Kleinaspach mit der SpVgg Großaspach. Gestartet in der 7. Liga schaffte das Team in der Saison 2013/14 den Sprung in die 3. Liga, in der es bis heute spielt.

fw