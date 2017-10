Ticker: Mölders macht den Deckel drauf - Löwen Herbstmeister

Am Dienstag hat sich der TSV 1860 München die Herbstmeisterschaft gesichert. Doch die Bierofka-Elf tat sich gegen die SpVgg Bayreuth zunächst schwer. Der Ticker zum Nachlesen:

TSV 1860 München vs. SpVgg Bayreuth - Dienstag, 14.05 Uhr

Nur noch drei Punkte Vorsprung sind es, die der Tabellenführer TSV 1860 in der Regionalliga Bayern auf den FC Ingolstadt II hat. Denn: Die Schanzer nutzten das spielfreie Wochenende der Löwen, um mit einem Sieg gegen den FC Pipinsried den Rückstand weiter einzuschmelzen. Das hieß im Umkehrschluss, dass die Löwen die Herbstmeisterschaft noch nicht vorzeitig ihr eigen nennen durften - die soll nun aber am Dienstag (Anstoß um 14.05 Uhr) gegen die Gäste aus Bayreuth fix gemacht werden. Dafür würde den Sechzigern ein einziger Punkt reichen. Und selbst im Falle einer Niederlage wäre die Herbstmeisterschaft sicher - wenn die Löwen nicht sang- und klanglos untergehen und den Acht-Tore-Vorsprung im Vergleich zu Ingolstadt verspielen. Doch davon ist gegen die SpVgg Bayreuth wohl nicht auszugehen.

Die steckt nämlich in einer echten Krise. Nach einem starken Start in die Saison und dem zwischenzeitlichen zweiten Tabellenplatz, ging bei den Bayreuthern zuletzt nicht mehr viel. Genauer gesagt: gar nichts mehr! Acht der vergangenen acht Spiele gingen verloren, 23 Mal schepperte es dabei im Kasten der Oberfranken. Der letzte Sieg des mittlerweile 14. der Tabelle datiert auf den 1. September. Nun zog einer, der sich mitverantwortlich für die Misere fühlte, die Reißleine: Trainer Marc Reinhardt trat am Sonntag zurück.

Kann der TSV 1860, der lange auf Timo Gebhart verzichten muss, die Unruhe bei den Bayreuthern ausnutzen und die eigene Mini-Negativ-Serie der vergangenen beiden Spieltage vergessen machen? In unserem Live-Ticker erfahren Sie es.

Achtung, Löwen-Fans! Es gibt Probleme mit der U-Bahn

Ach ja: Fans, die am Dienstag ins Stadion kommen, sollten eines beachten: Wegen Bauarbeiten am U-Bahnhof Sendlinger Tor kann es bei der Anreise zu Behinderungen kommen.

