Live-Ticker: Spiel läuft - Haching prüft starken Löwen-Keeper Hiller

Nach dem knappen 1:0-Sieg beim SV Wehen Wiesbaden steht für den TSV 1860 eine englische Woche an. In der wartet das Derby mit der SpVgg Unterhaching auf die Löwen. Der Live-Ticker.

Vorschau: TSV 1860 München gegen SpVgg Unterhaching

München - Für die Gäste ist es die kürzeste Auswärtsreise der Saison, für die anderen das Derby-Heimspiel - für alle ist es das Duell des TSV 1860 München gegen die SpVgg Unterhaching. Zum zweiten Mal in dieser Saison gibt es dieses Duell und zum zweiten Mal findet es an einem Wochentag statt.

Das Hinspiel am 26. September endete für beide Mannschaften schmerzhaft. Die Löwen mussten in letzter Minute den Ausgleichstreffer zum 1:1 hinnehmen und ließen zwei sichergewähnte Punkte liegen, während die Hachinger ihren Kapitän Josef Welzmüller verloren, der einen Kreuzbandriss erlitt.

Lesen Sie auch: Löwen verbieten Trommeln im Stadion - Fans kündigen Protest schon für Haching-Spiel an

TSV 1860 München gegen Unterhaching: Löwen mit viel Selbstbewusstsein

Vor dem zweiten Aufeinandertreffen sind die Vorzeichen klar. Die Löwen treten mit einer gehörigen Portion Selbstbewusstsein an, nachdem am Wochenende ein 1:0-Sieg beim Aufstiegskandidaten SV Wehen Wiesbaden gelang. Die SpVgg Unterhaching unterlag dagegen daheim dem SV Meppen mit 0:1 und hat in der Rückrunde fünf von sechs Spielen verloren. Außerdem fällt Ex-Löwe Dominik Stahl aus.

Immerhin wird einer den Hachingern definitiv erhalten bleiben: Präsident Manfred „Manni“ Schwabl. Er schloss eine Rückkehr zu den Löwen kategorisch aus und schimpfte dabei gewohnt launig über einige Marotten von Fußballern, zum Beispiel Zöpfe und Ohrringe.

Auch die Trainer Daniel Bierofka (1860) und Claus Schromm (Haching) stellen sich vor dem Match zum Interview: Bierofka und Schromm vor dem Derby im Trainer-Interview: Schon nervös, meine Herren?

Lesen Sie auch, was 1860-Legende Karsten Wettberg über den Investor zu sagen hat: Wettberg über Ismaik: „Ich mag ihn zwar nicht, aber ich denke, momentan brauchen wir ihn“

Auch interessant: Zwei Ex-Löwen sind in einer Liste der den fünf wertvollsten Mittelfeld-Talente Deutschlands aufgetaucht

sh / cg