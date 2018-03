Live-Ticker: Können die Löwen gegen Seligenporten eine Serie starten?

Nur drei Tage nach dem Last-Minute-Sieg gegen Buchbach muss der TSV 1860 am Freitag wieder ran. Können die Löwen gegen den SV Seligenporten eine Serie starten? Hier im Live-Ticker verpassen Sie nichts.

München - Was war das für eine Gefühlsachterbahn am Dienstag? Erst spielten die Löwen souverän und gingen in Führung, aber nach dem Ausgleich vor der Halbzeitpause wirkte der TSV 1860 irgendwie angeknockt. Am Ende mussten die Blauen bis zur 94. Minute warten, ehe Jan Mauersberger das Grünwalder Stadion zum Beben brachte.

Hinspiel endete torlos - knacken die Löwen den Seligenportener Beton?

Ganz so spannend müsste es am Freitag gegen den SV Seligenporten nicht werden. Die „Klosterer“, wie der Gegner aufgrund des nahen Klosters gerufen wird, sind noch ohne Pflichtspiel im Jahr 2018. Allerdings braucht der aktuell 17. der Regionalliga Bayern im Kampf gegen den Abstieg jeden Punkt.

+ Im Hinspiel stolperten die Löwen in Seligenporten. © MIS / Renate Feil/M.i.S.

Die Löwen sollten gewarnt sein. Im Hinspiel rang der SVS den Sechzgern ein torloses Unentschieden ab. Trainer Daniel Bierofka war hinterher trotzdem nicht unzufrieden. Den frisch ausgebauten Sechs-Punkte-Vorsprung auf den FC Bayern München II werden die Löwen dennoch nicht gleich wieder schrumpfen lassen wollen.

