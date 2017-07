Live-Ticker: Löwen mühen sich gegen kämpferisches Rosenheim

Am 4. Spieltag der Regionalliga Bayern empfängt der TSV 1860 München seinen Namensvetter, den TSV 1860 Rosenheim, im Grünwalder Stadion. Wir berichten im Live-Ticker.

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker vom Heimspiel des TSV 1860 München gegen den TSV 1860 Rosenheim! Das Duell der beiden 1860er-Mannschaften ist für die Münchner die zeitnahe Möglichkeit, die ärgerliche, aber verdiente 0:1-Niederlage vom Mittwoch beim TSV Buchbach wettzumachen. Mit den erneut erwarteten 12.500 Zuschauern im Grünwalder Stadion im Rücken sind die Löwen natürlich klarer Favorit gegen den Namensvetter aus dem Alpenvorland. Anstoß ist am Samstag um 14 Uhr.

1860 München hat nach den beiden Auftaktsiegen in Memmingen (4:1) und gegen Burghausen (3:1) am Mittwoch in Buchbach die erste Niederlage (0:1) kassiert und will gegen Rosenheim diesen Patzer korrigieren, um an Tabellenführer Schweinfurt dranzubleiben. Rosenheim steigerte sich zuletzt, der 1:2-Niederlage in Buchbach folgten erst ein 1:1-Remis gegen Nürnberg II und schließlich ein 2:0-Erfolg über Schalding-Heining.

Duelle der beiden ersten Mannschaften gab es noch nicht, aber die Zweite der Löwen duellierte sich mit den Rosenheimern in der Vergangenheit bereits sechsmal. Die Blauen konnten vier Siege einfahren, je einmal gab es ein Remis und eine Pleite. Torbilanz: 9:6 für die Sechziger.

Können die Löwen gegen 1860 Rosenheim den zweiten Heimsieg einfahren? Hier in unserem Live-Ticker erfahren Sie es!

fw

