Löwen-Generalprobe beim Blitz-Turnier gegen Bundesligisten

Die Löwen auf der -Zielgeraden. Am Samstag steigt im Sportpark Heimstetten die Generalprobe für den Liga-Auftakt am Freitag gegen Preußen Münster.

VON LUDWIG KRAMMER

München – Gegner um 16 Uhr ist Borussia Mönchengladbach mit Neu-Trainer Marco Rose. Im Anschluss geht’s gegen den FC Augsburg oder Greuther Fürth. 45 Minuten Spieldauer – bei Unentschieden direkt Elfmeterschießen. 30 000 Euro Antrittsgage samt Live-Übertragung bei Sky Sport News HD sind für die klammen Sechziger ein nicht zu verachtendes Zuckerl.

Daniel Bierofka freut sich auf namhafte Gegner. „Das ist eine super Geschichte vor den Toren Münchens. Dazu treffe ich meinen alten Kumpel Stefan Leitl wieder“, sagt der Trainer. Mit dem Coach der Fürther verbindet Bierofka der Wunsch nach Offensiv-Verstärkungen. Doch während die Mittelfranken zumindest ein kleines Restbudget haben, ist bei 1860 Ebbe in der Kasse. „Es schaut nicht so aus, als ob noch was gehen würde“, sagte Bierofka. Geklärt ist die Kapitänsfrage. „Es gibt keinen Grund, Felix Weber abzusetzen“, so der Löwen-Trainer. „Er bleibt Kapitän. Sascha Mölders wird sein Stellvertreter. so Bierofka. Weber verkörpere als Spielführer „die Werte von 1860“, sagt Bierofka. Ein potenzieller Weber-Konkurrent ist der von privaten Gönnern finanzierte Aaron Berzel, dem Bierofka heute in Heimstetten Spielpraxis geben wird. Auch die Torhüter werden jeweils 45 Minuten zum Einsatz kommen. „Ich will beide noch einmal sehen“, sagt der Trainer. „Das wird wie letzte Saison eine ganz enge Entscheidung.“ Damals hatte Bonmann die Nase vorn, verletzte sich allerdings schon am sechsten Spieltag beim 2:0-Sieg in Cottbus und kam bis zum Ende der Spielzeit auf keinen Einsatz mehr. Jetzt ist das Rennen völlig offen.

Positiv: Die Wiedereingliederung des verletzten Stefan Lex (Syndesmoseriss) schreitet schneller voran als gedacht. Sollte nichts dazwischenkommen, ist für übernächste Woche mit einer Rückkehr ins Training zu rechnen.Offensiv-Optionen hat Bierofka nicht im Überfluss. Aktuell streiten sich Benjamin Kindsvater, Marius Willsch und der frech aufspielende Fabian Greilinger um die zwei Außenposten.

Zeitgenaue Terminierung

Löwen-Spiele

5. Runde: Sa., 17.8., 14 Uhr: 1860 - Meppen; 6. Runde: Sa., 24.8., 14 Uhr: Magdeburg - 1860; 7. Runde: Fr., 30.8., 18 Uhr: Chemnitz - 1860; 8. Runde: Sa., 14.9., 1860 - Jena; 9. Runde: Sa., 21.9., 14 Uhr: Duisburg - 1860; 20. Runde: 28.9., 14 Uhr: 1860 - Kaiserslautern.