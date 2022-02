Gorenzel: Kader auch ohne Zukäufe stark

Von: Ludwig Krammer

TSV-Geschäftsführer Gorenzel

Günther Gorenzel hat keine dringliche Notwendigkeit gesehen, im Winter auf dem Transfermarkt zu zuschlagen. Allmählich kommen die Akteure von ihren Krankenbetten zurück.

München - Die Untätigkeit der Löwen auf dem Winter-Transfermarkt war eines der Themen der zurückliegenden Woche. Erstmals nahm am Freitag Sportgeschäftsführer Günther Gorenzel Stellung dazu. „Wir haben am Markt verhandelt“, berichtete der Österreicher: „Wir können nur aktiv werden, wenn Mittel freigegeben werden. Wir gehen verantwortungsbewusst mit jedem Euro um und müssen uns genau überlegen, was wir ausgeben. Wir verfügen über eine absolut wettbewerbsfähige Mannschaft.“ Auch Michael Köllner gab sich diplomatisch. „Wenn es die absolute Notwendigkeit gegeben hätte, hätten wir was tun können“, behauptete der Trainer. lk

Viele Lichtblicke, aber Greilinger fällt aus

Fabian Greilinger wird das Braunschweig-Spiel wegen muskulärer Probleme verpassen. „Fabi wird spätestens nächste Woche wieder auf dem Platz sein und dann wieder ein Thema fürs Meppen-Spiel werden“, sagt Trainer Köllner. „Und dann haben wir nur noch zwei Sorgenkinder mit Marius Willsch und Daniel Wein (plus Staude, s. Text links/Red). Da müssen wir die nächsten Tage abwarten, was da passiert. Es ist ein Auf und Ab. Mal sind sie beschwerdefrei, mal gibt’s einen kleinen Rückschlag.“ Lichtblicke: Kevin Goden (Trainingsrückstand) und Nathan Wicht (Infekt) werden langsam wieder an die Vollbelastung herangeführt. (Ludwig Krammer)