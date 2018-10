Toto-Pokal: 1860 wartet auf seinen Gegner im Halbfinale - Auslosung am Samstag live im TV

Noch zwei Siege, dann hätte der TSV 1860 den Toto-Pokal gewonnen und das Ticket für den DFB-Pokal gesichert. Am Samstag wird das Halbfinale im BR ausgelost.

München / Würzburg - Am Samstag richten sich die Blicke der weiß-blauen Fangemeinde nach Würzburg, denn dort wird in der Halbzeitpause der Drittliga-Partie der Würzburger Kickers gegen den Halleschen FC das Halbfinale im Toto-Pokal 2018/19 ausgelost. Gegen 14.45 Uhr werden die Loskugeln rollen, neben dem TSV 1860 München sind auch noch die Drittligisten Würzburger Kickers und die SpVgg Unterhaching, sowie Viertligist Viktoria Aschaffenburg im Topf.

Es gibt bei der Ziehung lediglich eine Einschränkung: Viktoria Aschaffenburg wird definitiv ein Heimspiel haben, ansonsten gilt die alte Regel, dass das erstgezogene Team vor heimischer Kulisse antreten darf. Alle, die es mit den Löwen halten, hoffen natürlich auf ein Toto-Pokal-Halbfinale im Grünwalder Stadion, welches dann gegen Unterhaching oder Würzburg stattfinden würde - ein absolutes Topduell also.

Die Auslosung der Halbfinal-Partien wird gegen 14.45 Uhr live im Bayerischen Rundfunk (BR) zu sehen sein. Die Ziehungsaufsicht übernimmt Josef Janker, Verbandsspielleiter beim Bayerischen Fußball-Verband (BFV), Moderator ist Markus Othmer. Losfee ist Thomas Lurz, Deutschlands erfolgreichster Schwimmer, der auch bereits am Samstag das Heimrecht für das Finale auslosen. Sollte Aschaffenburg als kassentiefster noch verbliebener Verein das Endspiel erreichen, würde die Viktoria in jedem Falle neben dem Halbfinale auch das Endspiel am heimischen Schönbusch austragen. "Wie es auch kommen wird, wir werden noch drei ganz heiße, zuschauerträchtige Matches in dieser Toto-Pokalsaison haben, das steht schon jetzt fest", sagt Janker.

+ Thomas Lurz wird den Gegner des TSV 1860 im Halbfinale des Toto-Pokals ziehen. © dpa / David Ebener Die Halbfinalspiele werden voraussichtlich am 23. und 24. April 2019 ausgetragen, das Toto-Pokalendspiel steigt dann am 25. Mai 2019, dem bundesweiten "Finaltag der Amateure", der am Abend mit dem DFB-Pokalfinale in Berlin zu Ende geht. Alle 21 Landespokalendspiele werden bereits im dritten Jahr in Folge live in der ARD-Konferenz sowie die Einzelspiele im Internet-Stream übertragen.

Noch ein Schritt bis zum Finale: Derby oder Glückslos für 1860 im Halbfinale?

Meldung vom 11.10.2018 - Der TSV 1860 hat es geschafft, er steht wie schon in der Vorsaison im Halbfinale des bayerischen Toto-Pokals. Am Mittwochabend siegten die Löwen beim Regionalligisten TSV Buchbach mit 2:0 und dürfen weiter vom Titel im Landespokal träumen. Dieser würde bekanntlich gleichzeitig die Qualifikation für den DFB-Pokal 2019/20 bedeuten. Dafür aber müssen es die Blauen besser machen als in der Spielzeit 2017/18, denn da scheiterte die Mannschaft von Daniel Bierofka im Halbfinale an der SpVgg Bayreuth (1:2).

Drei der vier Viertelfinalpartien sind gespielt, damit stehen auch zwei der drei möglichen 1860-Gegner für das Halbfinale fest. Neben den Münchner Löwen zogen auch deren Liga- und Lokalrivale SpVgg Unterhaching (2:0 beim Bayernligisten ATSV Erlangen) und Viertligist Viktoria Aschaffenburg (6:5 n.E. beim SV Seligenporten) in die Vorschlussrunde ein. Das vierte Viertelfinale zwischen Regionalligist FV Illertissen und Drittligist FC Würzburger Kickers findet erst am kommenden Dienstag (16.10.) statt.

Gespielt wird das Halbfinale im Toto-Pokal 2018/19 allerdings erst im kommenden Kalenderjahr. Geplant ist die Austragung der beiden Partien für den 23./24. April 2019. Wann die Auslosung vorgenommen wird, ist noch nicht offiziell bekannt. Es darf aber davon ausgegangen werden, dass sie in der Halbzeitpause der BR-Live-Übertragung des Drittligaspiels zwischen dem FC Würzburger Kickers un dem Halleschen FC am 27. Oktober (14.00 Uhr) vorgenommen wird. Klar ist aber: Bei einem ligaübergreifenden Duell hat der klassentiefere Verein Heimrecht, ansonsten darf das erstgezogene Team zu Hause ran.

