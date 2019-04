Ticker: Löwen mit Riesen-Pech gegen Münster - Schiri sieht Handspiel auf der Linie nicht

Der TSV 1860 München muss am Samstag gegen den SC Preußen Münster ran. Schafft die Biero-Elf den dritten Heimerfolg in Serie? Alles im Ticker.

Vorbericht: TSV 1860 München gegen Preußen Münster

München - Der TSV 1860 München muss am Samstag gegen Preußen Münster ran. Und der Gegner hat eine beeindruckende - wenn auch negative - Serie hingelegt, sobald sie ihre 313.000-Einwohner-Stadt verlassen haben: Seit dem 28. Oktober 2018 warten die Münsteraner auf einen Auswärtssieg* in der 3. Liga.

Am 13. Spieltag gelang dem SC Preußen ein 2:1 in Meppen. Danach waren die Fahrten in gegnerische Stadien nicht mehr von Erfolg gekrönt.

Video: Münster-Fans in München am Hauptbahnhof von Polizei empfangen

TSV 1860 München: Zuletzt zwei 1:0-Siege im Grünwalder Stadion

Trainer Daniel Bierofka und der TSV 1860 wollen versuchen, dass die Serie der Gäste anhält. Die Löwen konnten ihre letzten beiden Heimspiele mit jeweils 1:0 gewinnen (gegen die SpVgg Unterhaching und den SV Meppen).

In den letzten zwei Auswärtspartien vergeigten sich die Münchner durch späte Gegentore beachtliche Erfolge - zuletzt beim 0:1 bei der SG Sonnenhof Großaspach.

Kann Münster den Auswärtsfluch brechen?

Welche Serie reißt also? Bleibt das Grünwalder Stadion vorübergehend eine Festung? Oder kann der SC Preußen Münster den Auswärtsfluch brechen*? Alles dazu erfahren Sie in unserem Live-Ticker.

ank / cg

*msl24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks und für den SC Preußen Münster zuständig

Auch interessant für Löwen-Fans: Deshalb haben die Sechz‘ger eine zu geringe Kaderbreite: Mangelhafte Kaderbreite bei 1860 - Löwen-Coach Bierofka: „Ich kann mir keine Spieler schnitzen“.

Erfahren Sie hier mehr dazu, warum die Facebook-Ankündigung zu umstrittener Aktion gelöscht wurde - jetzt legen die „Löwenfans gegen

Rechts“ nach.

Interessant auch für Anhänger der Löwen: „Reine Phantasie“ - Löwen-Präsidium äußert sich deutlich zu kolportierten Geheimplänen.