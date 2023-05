TSV 1860: Hasan Ismaik in München erwartet – Hitziges Aufeinandertreffen mit Fans droht

Protestaktion geplant

Am Mittwochabend wird Investor Hasan Ismaik in München erwartet. Einige 1860-Fans rufen derweil zum Protest gegen den Jordanier auf.

München – Blasmusik, Pyros und drei schöne Tore beim 3:1-Sieg gegen Mannheim. Hinter den Löwen liegt ein emotionaler Freitagabend. In die Wehmut der scheidenden Profis mischte sich die Erleichterung, dass die Saison mit dem gescheiterten Aufstiegsprojekt bald vorbei ist. Vorher steht noch ein Spiel an, am Samstag in Zwickau (13.30 Uhr). Und dann gibt es noch einen anderen Termin, der mindestens emotional, wenn nicht gar hitzig werden könnte: Hasan Ismaiks Besuch bei einer Podiumsdiskussion am Mittwochabend im Kino am Sendlinger Tor.

„Freiheit für Sechzig“: Löwen-Fans rufen zur Demo gegen Ismaik auf

Im Brunnenmiller, dem Magazin der aktiven Fanszene, ist es nur eine Randnotiz. „24.5. - 18:30 Uhr - Sendlinger Tor - Freiheit für Sechzig“ steht in der Terminleiste, eingerahmt in jeweils drei Ausrufezeichen. Die sechs Satzzeichen neben der Freiheitsparole lassen darauf schließen, dass der Investor nicht nur von geladenen und ausgewählten Gästen im Kino empfangen wird, sondern auch von einer breiten Protestgemeinde vor dem Filmtheater.

Es handelt sich um keine Veranstaltung, die angemeldet ist wie eine Demo, doch der Aufruf wurde im Netz inzwischen so häufig geteilt, dass mit einer stattlichen Menschenansammlung zu rechnen ist. Vorsichtige Schätzungen gehen von einigen hundert investorkritischen Fans aus. Es kann aber leicht auch in die Tausende gehen, was Alarmstimmung auslösen dürfte bei den für die öffentliche Ordnung zuständigen Behörden.

Investor Hasan Ismaik (links). Benedikt Niedergünzl (rechts) unterstützt den Protest.

Einer, der den Aufruf unterstützt, ist Benedikt Niedergünzl (40) von den „Kreativen für Sechzig“. Der Unternehmer aus Kirchanschöring engagiert sich seit dem Absturz 2017 für ein selbstbestimmtes 1860, hat für den e.V. den Fanartikel-Slogan „Wir sind der Verein“ entworfen.

„Es soll diszipliniert zugehen“: Den Ismaik-Gegnern geht es um Sichtbarkeit

Für Niedergünzl steht fest, dass sich die Stadt keine Sorgen machen muss, was das Thema Sicherheit angeht. Intern sei kommuniziert worden, „keinerlei Angriffsfläche“ zu bieten; zu erwarten sei vielmehr das aus der Westkurve bekannte Anti-Ismaik-Paket. Plakate, Fahnen, untermalt durch „Giesinger Gassenhauer“, wie Niedergünzl das als Scheichsong bekannte Schmählied auf den Investor nennt: „Ironisch, lustig, bunt, laut.“ Er betont es extra noch einmal: „Es soll diszipliniert zugehen – nicht aggressiv.“

„Der Aufruf geht quer durch die Löwen-Landschaft (...). Es ist allen wichtig, dem Kreditgeber mit größter Geschlossenheit zu zeigen, wie wenig Rückhalt er bei Sechzig genießt.“

Den Ismaik-Gegnern gehe es um Sichtbarkeit: „Es ist wichtig, dass wir ein Zeichen setzen.“ Wobei der Oberbayer sagt: „Ich gebe mich nicht der Illusion hin, dass dieser Abend etwas am Mindset des Herrn Ismaik ändert.“ Im Interview mit dem Magazin 11Freunde drückte Niedergünzl es so aus: „Der Aufruf geht quer durch die Löwen-Landschaft (...). Es ist allen wichtig, dem Kreditgeber mit größter Geschlossenheit zu zeigen, wie wenig Rückhalt er bei Sechzig genießt.“

Plakat der Anti-Ismaik-Front.

Auch von Ismaiks Auftritt im Kino erwartet sich Niedergünzl wenig: „Der Altersschnitt auf der Veranstaltung wird sowohl auf als auch vor der Bühne die schöne Zahl Sechzig überschreiten. Wie im echten Leben sehnen sich viele nach Erfolgsversprechen und einfachen Lösungen. Ismaik wird ihnen dies präsentieren: Champions League – und ein neues Stadion mit Löwenzoo. Wie er das umsetzen möchte, hat er bislang noch nicht verraten, jedoch scheint dies seine Anhänger nicht zu stören.“

Wenn er denn überhaupt kommt. Niedergünzl kann sich gut vorstellen, „dass der Geschäftsmann kurzfristig einen wichtigen Termin in Weiß-der-Teufel-wo wahrnehmen muss“. Wäre nicht schlimm, findet er: „Dann können wir an dem Abend etwas anderes machen.“ (ulk)