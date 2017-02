Ismaik schickt leidenschaftlichen Appell an die Löwen-Ultras

München - Keine 24 Stunden nach dem überzeugenden Sieg gegen den 1. FC Nürnberg hat sich Hasan Ismaik bei Facebook zu Wort gemeldet. Der Investor des TSV 1860 freut sich über die sportliche Entwicklung seines Klubs, richtet aber auch einen dringenden Appell an die Löwen-Ultras.

Eine kurze Nacht habe er gehabt, schreibt Hasan Ismaik in seinem neuesten Facebook-Post. Da der Jordanier am Montag Abend Augenzeuge des 2:0-Sieges der Sechzger gegen den 1. FC Nürnberg war, dürfte hinterher dann doch etwas länger gefeiert worden sein. Zurecht, denn was die Löwen gegen den Club über weite Strecken des Spiels boten, war das Beste, was man als Löwen-Fan seit langem sehen durfte.

Kein Wunder, dass sich Ismaik in seinem Post begeistert zeigt. „Seit fast sechs Jahren bin ich nun ein Löwe. In dieser Zeit habe ich viel Leid und Enttäuschungen erlebt, doch das, was ich gestern gesehen habe, hat mich fasziniert und stolz gemacht“, schwärmt er. „ Ich habe bissige Löwen auf und neben dem Platz gesehen, die diese Bezeichnung auch verdienen. Ich gratuliere jedem einzelnen, der zu diesem großartigen Erfolg beigetragen hat.“

Fünf Gründe für den Löwen-Aufschwung

Ismaik richtet auch Dankesworte an die Fans, verknüpft diese jedoch mit einem dringenden Appell an die Ultras. Die beiden bekannten Gruppierungen Cosa Nostra und Giasinga Buam hatten sich vor einigen Monaten aufgelöst, da sie die gegenwärtige Vereinspolitik und das Wirken von Hasan Ismaik nicht unterstützen. Seither herrscht keine besonders gute Stimmung mehr - weder bei den Heimspielen an sich, noch unter Teilen der Fans. Ismaik wünscht sich nun, dass alle zusammenhalten und an einem Strang ziehen. „Ich würde mir wünschen, dass unsere Ultras endlich über ihren eigenen Schatten springen und in ihren Block zurückkehren. Wir können nur gemeinsam stark sein. Wir brauchen alle Fans im Stadion, um in der Stadt München wieder als DER Traditionsklub wahrgenommen zu werden.“

Ismaiks Appell an die Löwen-Ultras! Wie bereits mehrfach getan, deutet er auch in diesem Post an, dass für ihn der Bau eines eigenen Stadions besondere Priorität habe. „Ich werde alles unternehmen, dass wir irgendwann wieder eine eigene Heimat haben.“