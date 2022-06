„Geisteskrank“: Amateur-Löwen stellen Liga auf den Kopf - und feiern den Aufstieg

Von: Tim Hempfling

Riesenfreude beim TSV 1860 IV: Torschütze Manuel Mughetto traf im letzten Spiel nicht nur doppelt, sondern erzielte auch den wichtigen Siegtreffer für den Aufstieg. © S. Hecken (www.fupa.net/oberbayern)

Die vierte Mannschaft des TSV 1860 München hat eine unglaublichen Serie hingelegt und ist am letzten Spieltag doch noch in die Kreisklasse aufgestiegen.

München - Dass viele Vereine nicht genügend Leute für eine zweite Mannschaft stellen können, ist kein Geheimnis. Ein großer Klub wie der TSV 1860 München hat damit keine Probleme. Nachdem die Profis den Sprung in die 2. Bundesliga verpasst haben, durfte zumindest die Vierte der Blauen den Sprung nach oben feiern.

Dabei begann die Saison bei weitem nicht so rosig. Zum Saisonstart hatte sich die Mannschaft zusammen mit dem Trainerteam das Ziel gesetzt, unter die Top-Fünf zu kommen. Danach sah es nach dem elften Spieltag und neun absolvierten Partien allerdings überhaupt nicht aus: vorletzter Platz, nur fünf Punkte und ein Torverhältnis von 12:24. „Nach dem Trudering-Spiel (0:3-Heimniederlage, fünfte Niederlage im siebten Spiel, Anm.d.Red.) haben wir uns zusammengesetzt und gesagt, dass es so nicht weitergeht“, sagt Yannek Holst, Spieler der Löwen-Vierten, über die brenzlige Situation.

Abstiegskampf überschattet Hinrunde - Doch dann kam das Comeback

Statt Top-Fünf hieß es dann Abstiegskampf. „Es gab einen Neuanfang. Wir haben uns personell verstärkt und mit Morris Valier kam ein neuer Co-Trainer dazu“, erzählt Holst. „Der neue Konkurrenzkampf hat gut getan. Wir sind schnell als Team zusammengewachsen.“ Und so gewannen die Löwen die letzten drei Spiele vor der Winterpause und überwinterten auf Rang zehn.

Nach einer Siegesserie in der Vorbereitung stand einer grandiosen Aufholjagd nichts mehr im Wege. „Unser Co-Trainer Morris und Trainer Christian Ranhart haben aus Scherz gesagt: ‚Wenn wir jedes Spiel gewinnen, steigen wir noch auf.‘“ Der nicht ganz ernst gemeinten Aussage kamen die Löwen Woche für Woche ein Stück näher. Irgendwann waren es schon fünf Siege, dann sieben, dann elf. Und es kam am vorletzten Spieltag zum „Alles-oder-Nichts-Spiel“.

1860: Erstes Finalspiel um den Aufstieg

Gegner war der zu diesem Zeitpunkt an der Tabellenspitze stehende BSC Sendling. Sendling führte mit 42 Punkten, gefolgt von Trudering III (40) und dem TSV 1860 IV (38). Mit einem 4:1-Auswärtserfolg bei den Munich Irish Rovers FC erledigte Trudering seine Hausaufgaben. Da das Spiel der Truderinger schon am frühen Sonntagvormittag stattfand, schauten das Team beim Verfolgerduell zwischen 60 und dem BSC zu. Nur zur Erinnerung: Sendling könnte mit einem Sieg den Aufstieg klarmachen.

Doch schon zur Halbzeit führten die Löwen mit 3:0. Am Ende des Spiels stand sogar ein deftiges 6:1 auf der Anzeigetafel. Trudering kletterte auf Rang eins. Alles war vorbereitet für ein hochspannendes Saisonfinale.

Trudering durch - Fernduell zwischen BSC Sendlling und 1860 IV

Und niemand wurde enttäuscht. Trudering siegte zuhause 5:1 gegen den SC München II und holte sich so die Meisterschaft. Im Fernduell zwischen Sendling und Sechzig ging es um den zweiten Aufstiegsplatz.

Die Ranhart-Elf begann die Partie beim TSV Turnerbund München II keineswegs so, wie sie es sich erhofft hatte. Nach nervösem Beginn war der TSV 1860 schon nach fünf Minuten im Hintertreffen. Der Ausgleich folgte zwar prompt durch Manuel Mughetto, aber die Gäste trafen keine zwei Minuten später zur erneuten Führung. Holst brachte seinem Treffer kurz vor dem Pausenpfiff die Hoffnung zurück. In der Kabine gab es neue Motivation, denn Sendling lag mit 0:2 hinten.

Yanneck Holst (in der Luft) verteidigt den Ball. Er schoss das wichtige 2:2. © S. Hecken (www.fupa.net/oberbayern)

BSC Sendling machte es nochmal spannend

Diese Einladung nahmen die Blauen dankend an. Manuel Mughetto erzielte in der zweiten Hälfte den 3:2-Siegtreffer. Der war auch nötig, denn Sendling machte es nochmal spannend. Innerhalb von drei Minuten erzielte der BSC zwei Treffer zum Ausgleich. Am Ende reichte es nur für ein 3:3.

„Riesenlob an die ganze Mannschaft und an das Trainerteam. Trotz einiger Spontanausfälle und der relativ jungen Mannschaft haben wir über den Kampf gewonnen“, sagt Holst zum Spiel und den Aufstieg. Und fügt lachend hinzu: „Unsere Serie war einfach geisteskrank, muss ich mal so sagen.“

Damit startet die vierte Mannschaft der Löwen in ihrer zehnten Saison erstmals in der Kreisklasse - genau wie die Dritte des TSV 1860 München.