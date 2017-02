Jetzt wirbelt Amilton auf rechts - Aigner in die Sturmspitze?

München - Er sollte die Integrationsfigur sein, der verkörperte Aufbruch in bessere Löwen-Zeiten. Nun, keine sechs Monate nach seiner umjubelten Rückkehr zu 1860 muss Stefan Aigner selbst wieder eingegliedert werden ins blaue Gefüge. Der Hoffnungsträger ist zum Sorgenfall geworden.

„Er hat unter der Woche Fehler gemacht. Keine großen, aber wir müssen das intern klären. Auch Stefan muss Regeln einhalten“, sagte Trainer Vitor Pereira nach der 1:2-Niederlage in Bielefeld. „In der kommenden Woche wird er sich wieder integrieren. Das wird alles kein Problem sein.“ Wirklich?

Mit einer Grätsche gegen Abdoulaye Ba beim Abschlusstraining am Donnerstag hatte sich Aigner die Sympathien bei Pereira verscherzt. Der Rücktritt als Mannschaftskapitän am Abend zuvor war aus sportlichen Gründen nachvollziehbar, die öffentliche Kommunikation eine Grenzverletzung. In jedem Spielervertrag ist festgehalten, dass Interviews der vorherigen Zustimmung des Arbeitgebers bedürfen.

Solidarität erfuhr Aigner von den 1860-Fans in Bielefeld, die den nicht anwesenden Ur-Löwen mit Sprechchören feierten. Auch zwei Kollegen nahmen Stellung zum Aufreger-Thema. „Es ist seine persönliche Sache“, sagte Maxi Wittek auf tz-Nachfrage. „Ich denke, das muss der Aiges selbst mit den Verantwortlichen ausmachen. Er fühlt sich momentan wahrscheinlich einfach nicht in der Lage dazu. Und es zeigt Stärke, wenn man dann sagt: ‚Ich geb’ die Kapitänsbinde lieber ab und konzentriere mich auf mich selbst‘.“

Ähnlich klang es bei Daniel Adlung, der in Bielefeld den Kapitän gab: „Aiges ist ein wichtiger Spieler für uns und jeder guckt auf ihn. Aber wenn er sich im Moment nicht in der Lage fühlt und seine Schlüsse daraus zieht, dann akzeptieren wir das als Mannschaft. Wir versuchen, ihn so gut es geht zu unterstützen. Aiges macht sich vielleicht auch selber zu viel Druck. Seit seiner Verletzung war er nicht so in Tritt. Ich glaube, dass der Druck ihn erdrückt hat.“

Ob und falls ja wie schnell sich der Erdrückte wieder aufpumpt, ist die Frage beim umgekrempelten Zweitligisten. In Winterzugang Amilton hat Aigner ernsthafte Stammplatz-Konkurrenz bekommen. Der 26-jährige Brasilianer, der es bei seinem Ex-Klub Portimonense in 22 Saisonspielen der zweiten portugiesischen Liga auf sechs Tore und sieben Assists brachte, gab in Bielefeld ein vielversprechendes Debüt. Sein Sololauf vor dem 1:1 war die beste Löwen-Szene des Abends. „Amilton auf der rechten Seite, der wirbelt da schön“, freute sich Wittek. „Deswegen bin ich positiv gestimmt für die nächste Zeit.“

Und Aigner? Er könnte in einem möglichen 4-4-2 auch als zweite Spitze neben Christian Gytkjaer agieren. Dauerläufer Ivica Olic (37) würde die eine oder andere Pause bestimmt verkraften.