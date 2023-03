TSV 1860 vor ungewisser Zukunft: 14 Verträge laufen aus – Investor Ismaik macht Druck

Von: Uli Kellner

Wo ist der Plan? Hasan Ismaik macht Druck. © Imago/FrankHoemann/SVEN SIMON

Der große Traum vom Aufstieg ist ausgeträumt, und die Löwen trudeln dem Saisonende entgegen. Beim TSV 1860 steht der nächste Umbruch bevor.

München – Seit der Lehrstunde gegen die Edeltalente des BVB (1:4) herrscht große Ernüchterung beim TSV 1860. Fans sauer, Trainer ratlos, Funktionäre abgetaucht. Der erste Gesellschafter, der sich öffentlich zu Wort meldet, ist Hasan Ismaik, wie üblich per Facebook. „Die Mannschaft hat Euch im Stich gelassen“, schrieb der schwer verstimmte Investor: „Ich kann mich dafür nur entschuldigen. Das war 1860-unwürdig.“

TSV 1860: 14 Verträge laufen aus – im Sommer steht ein Umbruch bevor

Ismaik fordert das Team von Maurizio Jacobacci auf, Wiedergutmachung zu leisten, will am Montag in Ingolstadt einen Sieg sehen: „Das sind sie den Fans schuldig“, schreibt er: „Es ist für uns alle schlimm genug, dass 1860 wieder ein Jahr verloren hat.“

Ferner erwartet Ismaik, „dass der Verein mir demnächst seine Vorstellungen für die neue Saison mitteilt“. Fest steht bisher nur, dass der nächste Umbruch bevorsteht – schon aufgrund von 14 auslaufenden Verträgen und eines Budgets, das wohl keine großen Sprünge ermöglichen wird (Stand jetzt 4,5 statt 6 Millionen Euro). Unsere Übersicht über die blaue Kaderbaustelle, die aktuell noch von Sportchef Günther Gorenzel verwaltet wird.

Marco Hiller: Spielt nicht seine stabilste Saison, ist aber bis 2025 gebunden und bleibt eine feste Größe im Tor.

Tom Kretzschmar: Sein Vertrag läuft aus. Will er eine ewige Nummer zwei sein?

Yannick Deichmann: Personalie mit Prio eins. Der Vorzeigekämpfer soll auch in der neuen Saison vorangehen – wird er der neue Kapitän?

Christopher Lannert: In Verl ein Top-Außenverteidiger, bei 1860 mit Luft nach oben. Ein Jahr gibt man sich noch.

Jesper Verlaat: Eigentlich bis 2024 gebunden – und eine Fixgröße, falls er zur Form der Hinrunde zurückfindet.

Leandro Morgalla: Sein Weg wird ziemlich sicher in eine höhere Liga führen – schon im Sommer? Sportlich wäre es ein Verlust, finanziell (Vertrag bis 2026) eine Hilfe.

Semi Belkahia: Riesenpotenzial, aber häufig zurückgeworfen durch Verletzungen und Aussetzer. Vertrag läuft aus.

Michael Glück: Aktuell an Kassel ausgeliehen. Auch der junge Ösi gilt als Innenverteidiger mit großem Potenzial.

Phillipp Steinhart: Der Vertrag des Dauerbrenners hat sich per Option verlängert.

Niklas Lang: Bisher hat kein Trainer so richtig auf ihn gesetzt – warum eigentlich?

Fabian Greilinger: Großes Kämpferherz, der Durchbruch gelang ihm aber weder als Stürmer noch als Linksverteidiger. Vertrag bis 2024.

Tim Rieder: Wird nach seiner Knieverletzung auf seinen angestammten Platz im defensiven Mittelfeld zurückkehren.

Quirin Moll: Im Winter ausgemustert, plötzlich wieder Stammsechser – und ab Sommer erst mal ohne Vertrag.

Albion Vrenezi: Auch 2023/24 als Offensivwaffe gesetzt.

Joseph Boyamba: Nur bei Aufstieg hätte sich sein Vertrag verlängert. Will seine Zeit bei 1860 „reflektieren“, sagt: „Da gibt es Pro und Contra“ – die Contras dürften überwiegen.

Erik Tallig: Kreuzbandpatient, sein Talent hat er immer wieder angedeutet – so geht man eigentlich nicht auseinander.

Martin Kobylanski: Zehner ohne Stammplatz und Handlungsdruck; Vertrag bis 2024.

Raphael Holzhauser: Nie bei 1860 angekommen, Leuven erhält den Leihlöwen zurück.

Marcel Bär: Schlimmes Jahr für den Torschützenkönig der Vorsaison. Will privat zurück nach Braunschweig. Unwahrscheinlich, dass er noch ein Jahr bei 1860 dranhängt.

Marius Wörl: 1860 muss dem 18-Jährgen eine Perspektive aufzeigen, sonst ist das Mittelfeldjuwel nicht zu halten.

Stefan Lex: Sein Plan war, dass er ab Sommer nur noch privat mit seinen Freunden und Kindern in Eitting kickt.

Meris Skenderovic, Fynn Lakenmacher: Beiden Stürmern winkt künftig mehr Spielzeit.

Lorenz Knöferl: Hat in Jena ein K.o.-Drama hinter sich (Zunge verschluckt). Was er sportlich gelernt hat, darf er den Löwen gemäß Vertrag in der neuen Saison zeigen.

Nathan Wicht, Devin Sür: Aktuell bei der U 21, ab Sommer Optionen fürs Profiteam.

Alexander Freitag, Milos Cocic: Ohne Zukunft bei 1860.

Daniel Wein, Marius Willsch: Trotz alter Verdienste – die Zeichen stehen auf Trennung.

(Uli Kellner)