Knieverletzung bei Grimaldi: Jetzt ist die genaue Diagnose da

Der Zusammenprall von 1860-Angreifer Adriano Grimaldi mit Rostock-Torwart Gelios sah übel aus. Nun ist klar, welche Verletzung Grimaldi erlitten hat.

Eine MRT-Untersuchung brachte am Sonntagmorgen die Gewissheit: Adriano Grimaldi und die Löwen-Gemeinde können aufatmen. Die Verletzung, die sich der 1860-Angreifer am Samstag beim 2:2 in Rostock zugezogen hatte, als er eine gute Viertelstunde vor Spielende allein auf Hansa-Torhüter Ioannis Gelios zulief und nach einer Grätsche von hinten übel mit dem Schlussmann zusammenprallte, hat sich als nicht so schlimm wie befürchtet erwiesen.

Im Beisein der 1860-Mannschaftsärzte wurde eine Prellung am linken Knie diagnostiziert. „Wir sind froh, dass die schlimmsten Befürchtungen nicht bestätigt wurden und es sich nur um eine Knieprellung handelt“, sagt Günther Gorenzel, Sportlicher Leiter der Löwen. Eine baldige Rückkehr des Topscorers ins Mannschaftstraining wird angestrebt.

Nach dem Unentschieden in Rostock hatte Löwen-Coach Daniel Bierofka noch sehr besorgt geklungen. Der 27-jährige Grimaldi konnte nach dem Zusammenprall nicht mehr weiterspielen und nur mit Hilfe des ärztlichen Personals das Spielfeld verlassen.