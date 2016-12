Das sind die Gewinner der Löwen-Hinrunde

Bilanz zur Winterpause

München - Es war nicht ganz leicht, aber wir haben sie doch gefunden: Die Gewinner der Vorrunde beim TSV 1860. Was halten Sie von unserer (leider kurzen) Liste?

Die Hinrunde der 13ten Zweitliga-Saison der Löwen ist Geschichte. Sonderlich viel Positives gibt es nicht zu berichten aus Giesing. Die Sechzger stecken mal wieder im Abstiegskampf fest und träumen von besseren Zeiten. Vieles lief schief, aus unterschiedlichen Gründen. Die Verlierer der Löwen-Hinrunde aufzuschreiben, wäre so schwer nicht. Wir haben stattdessen versucht, den ein oder anderen Gewinner zu ermitteln. Wir mussten etwas suchen, sind aber letztlich doch fündig geworden.

Levent Aycicek

Warum Youngster Aycicek zu Beginn der Saison unter Kosta Runjaic nur selten spielte, wird dessen Geheimnis bleiben. Aycicek, der bei Werder Bremen schon Bundesligaluft schnuppern durfte und vergangene Saison als Hoffnungsträger nach Giesing kam, schmorte lange auf Bank und Tribüne. Erst am zehnten Spieltag durfte er das erste Mal über die volle Distanz spielen. Seit er spielt, überzeugt er - und gilt deswegen als großer Gewinner der Hinserie. Sechs Scorerpunkte (vier Treffer, zwei Assists) hat der 22-Jährige schon gesammelt und zudem durch seine selbstlose Spielweise beeindruckt. Aycicek ackert bis zur letzen Sekunde, gibt nie einen Ball verloren. Eins ist klar: Aycicek hat das Zeug zum Publikumsliebling. "Wir brauchen mehr Männer mit einer solch vorbildlichen Einstellung", lobte Löwen-Legende Fredi Heiß kürzlich in der Abendzeitung. Problem: Er ist nur ausgeliehen - und wenn er so weiter spielt, dürfte Werder Bremen bald seinen Anspruch anmelden.

Felix Uduokhai

Felix Uduokhai ist zwar erst 19 Jahre alt und dennoch seit Mitte der Saison unangefochtener Stammspieler in der Löwen-Innenverteidigung. Der deutsche U20-Nationalspieler glänzt an der Seite von Jan Mauersberger. Er gilt als robuster und dennoch spielstarker Verteidiger mit gutem Stellungsspiel. Uduokhai fällt auf - nicht nur wegen seiner Körpergröße (192 cm). Dass der Youngster auf nur acht Saisoneinsätze kommt, liegt weniger an dessen Qualität als an einer hartnäckigen Patellasehnenblessur, die ihn mehrere Wochen außer Gefecht setzte. Bei allem Lob: Uduokhai ist für Ausetzer gut, verursachte beispielsweise gegen Heidenheim den Elfmeter, der den Löwensieg kostete. Dennoch zählt er für uns zu den Gewinnern der Hinrunde. Er könnte für das neue, alte Sechzig stehen. Für eines, das junge Spieler hervorbringt und fördert.

Stefan Ortega

Die Saison hätte viel schlechter nicht anfangen können für Keeper Stefan Ortega. Vergangene Saison noch gefeierter Nichtabstiegs-Held, setzen die Löwen ihm Jan Zimmermann (kam aus Heidenheim) vor die Nase - und Ortega dachte laut über seinen Abschied aus München nach. Jetzt ist alles anders: Weil er als besserer Fußballer als Kollege Zimmermann gilt und Interimstrainer Daniel Bierofka ein Zeichen setzen wollte, eroberte Ortega den Posten zwischen den Pfosten ab dem Brauschweig-Spiel Ende November zurück und überzeugte. Zwar spielte der Deutsch-Spanier nur einmal zu Null (beim 1:0 gegen Dresden) ließ sich aber nichts zu schulden kommen und verhinderte durch starke Paraden das ein- oder andere Löwen-Gegentor. Fakt ist also: An Ortega liegt es nicht, dass die Löwen im Tabellenkeller herum dümpeln.

Victor Andrade

Der von Champions-League-Viertelfinalist Benfica Lissabon ausgeliehene Brasilianer Victor Andrade ist ziemlich sicher einer der besten Fußballer im Löwen-Kader. Blöderweise konnte er das bislang nur selten zeigen. Erst ließ Ex-Trainer Runjaic ihn auf Bank und Tribüne schmoren, dann verletzte der 21-Jährige sich schwer - und fällt mit Kreuzbandriss lange aus. Zwischen diesen beiden Phasen glänzte Andrade aber und zauberte so manchem Löwen-Fan ein Lächeln ins Gesicht. Bei Andrade sieht Fußball spielen irgendwie leichter aus als bei vielen seiner Kollegen. Die Bilanz: Nur ein Spiel über die volle Distanz und sechs Kurzeinsätze. Dass der Brasilianer dennoch auffiel, spricht entweder für die Schwäche seiner Mitspieler oder seine fußballerische Klasse. Wir finden: Andrade ist eine Bereicherung für die 2. Bundesliga und die (sonst leider eher grauen) Blauen.

Wir wollten wissen, welche Spieler aus dem Löwenkader Sie in die Wüste schicken würden. Hier das Ergebnis:

mae

