TSV 1860 München überträgt Totopokal gegen SV Rödelmaier auf Youtube

Von: Henrik Ahrend

Teilen

Löwen-Trainer Michael Köllner vor Pflichtaufgabe im Toto-Pokal. © Ulrich Wagner/Imago

Der Saisonstart ist Michael Köllner mit dem TSV 1860 München geglückt. Nun geht es zur Pflichtaufgabe zum Bezirksligisten SV Rödelmaier in der ersten Runde des Toto-Pokals.

München - Der SV Rödelmaier hat das große Los gezogen und bittet den TSV 1860 München zur ersten Runde des Totopokals nach Unterfranken. Das Spiel wird im Live-Stream auf Löwen-TV bei YouTube zu sehen sein.

TSV 1860 München: Pflichtaufgabe im Toto-Pokal auf Löwen-TV

Der TSV 1860 München trifft am Dienstag den 26. Juli um 18:30 Uhr in der ersten Runde des Toto-Pokals auf den Bezirksligisten. Für die Löwen ist der Verbandspokal nur unter Umständen wichtig: Falls es in der Liga nicht für einen Platz unter den ersten vier reicht, ist die Qualifikation für den DFB-Pokal über den Totopokal möglich.

Wie der Pressesprecher des TSV 1860 München auf der Pressekonferenz vor dem Dresden-Spiel bekannt gab, werden die Löwen-Fans ihr Team im Live-Stream bei YouTube auf dem Löwen-TV Kanal sehen können.

TSV 1860 München Trainer Köllner: „Einige interessante Geschichten rund um Sechzig München“

Auf der Pressekonferenz vor dem Dresden-Spiel verriet der Cheftrainer der Löwen, Michael Köllner, dass er zum Start der neuen Saison zusammen mit Ex-Profi Jan Mauersberger im Löwen-Podcast zu hören sein wird. Dazu ergänzte Köllner noch: „Es gibt einige interessante Geschichten rund um Sechzig München“.

Im Allgemeinen scheint der Trainer des Münchner Löwen ziemlich angetan von der medialen Präsenz des Vereins zu sein. Er selbst sei früher nur mit drei Fernsehkanälen aufgewachsen und jetzt würde man ihn innerhalb der kommenden zwei Wochen in jedem dieser drei Kanäle live sehen, erklärte Köllner seine Begeisterung über die mediale Präsenz des TSV 1860 München. (Henrik Ahrend)