Waldhof Mannheim - 1860 im Ticker: Stromausfall! Fans verpassen Löwen-Tor - TSV marschiert

Endspurt in der 3. Liga

Der TSV 1860 München war am Samstag beim SV Waldhof Mannheim gefordert. Dank eines Blitzstarts und einen späten Treffers gelang ein Dreier - der Ticker zur 3. Liga.

München - Die Fans des TSV 1860 München dürften am Dienstag schon die Hände über ihren Köpfen zusammengeschlagen haben - natürlich hatte man sich gegen Viktoria Köln mehr gewünscht, am Ende gab es nur ein 1:1. Mit einem Sieg hätten sich die Blauen in der 3. Liga weiter oben festbeißen können.

Aber: Am Mittwoch patzte dann auch die Konkurrenz! Nachdem Ingolstadt und Rostock bei ihren 1:1-Unentschieden ebenfalls Punkte liegen gelassen haben, ist die Ausgangslage vor dem 34. Spieltag quasi unverändert.

1. Rostock 33 Spiele, +17, 62 Punkte

2. Ingolstadt 33 Spiele, +9, 60 Punkte

3. Dresden 31 Spiele, +25, 59 Punkte

4. München 33 Spiele, +31, 58 Punkte

So weit, so dramatisch. Am Samstag müssen die Löwen wieder siegen, wenn man im Aufstiegsrennen der 3. Liga dabei bleiben will. Ab 14 Uhr rollt in Mannheim der Ball. Der Waldhof ist aktuell Elfter und hat sieben Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze. Gerettet ist man aber noch nicht, den einen oder anderen Zähler wird es noch brauchen.

TSV 1860 im Live-Ticker: Münchner in Mannheim ohne Stefan Lex?

Bitter aus 1860-Sicht: Stefan Lex ist angeschlagen. Der Offensiv-Mann habe „muskuläre Probleme“, wie Trainer Michael Köllner auf der Spieltags-PK verkündete. „Das ist normal bei ihm. Er ist ein Sprintertyp. Wir hoffen natürlich, dass wir ihn bis Samstag hinbekommen. Wenn nicht, dann ist er gegen Kaiserslautern wieder dabei.“

Neben Lex ruhen die Hoffnungen der Löwen-Fans vor allem auf Tormaschine Sascha Mölders und Mittelfeld-Regisseur Richard Neudecker. Der gebürtige Altöttinger traf zuletzt gegen Verl und Türkgücü. Nun ist er voll fokussiert: „Mich interessieren die anderen Vereine nicht. Die sollen ihren Stiefel runterspielen, wir versuchen unsere Entwicklung fortzusetzen – und dann schauen wir, was am Ende dabei rauskommt“, sagte er jüngst in einem Interview.