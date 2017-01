Ivica Olic trainiert wieder mit der Mannschaft

Im Trainingslager

München - Ivica Olic hat seine Magenprobleme auskuriert und trainiert wieder mit der Mannschaft. Ein anderer Löwe fehlt dagegen.

Nach einem Magen-Darm-Infekt hat Stürmer Ivica Olic im Trainingslager des TSV 1860 München in Portugal mit der Mannschaft trainieren können. Dies teilte der Fußball-Zweitligist am Donnerstag mit. Bei der ersten Einheit im neuen Jahr noch in München hatte der 37-Jährige gefehlt. Die beiden Rekonvaleszenten Krisztian Simon und Ribamar trainieren indes im One Tróia Training Center von Starcoach José Mourinho weiterhin individuell mit einem Fitnesscoach. Angreifer Sascha Mölders pausiert den Angaben zufolge und wird medizinisch betreut.

dpa