Neuzugang am Deadline-Day: Löwen verpflichten Augsburger mit Erstliga-Erfahrung

Der TSV 1860 München hat kurz vor dem Ende der Transferperiode nochmal zugeschlagen. Ein Innenverteidiger vom FC Augsburg soll die Löwen auf Leihbasis verstärken.

München - Die Münchner Löwen haben sich kurz vor dem Ende der Transferperiode nochmal in der Defensive verstärkt. Wie der TSV 1860 am Montag-Abend bekanntgab, wurde Innenverteidiger Tim Rieder vom FC Augsburg verpflichtet. Der 25-Jährige wechselt auf Leihbasis nach Giesing und wird am Mittwoch ins Training einsteigen. Ein Einsatz im Toto-Pokal beim TSV 1865 Dachau kommt dementsprechend zu früh.

„Wir hatten schon längere Zeit Kontakt zu Tim Rieder und dem FC Augsburg, doch konkret wurde der Wechsel erst am Wochenende“, so Geschäftsführer Sport Günther Gorenzel. „Wir sind sehr zufrieden, dass es nach intensiven und sehr kooperativen Gesprächen mit FCA-Geschäftsführer Stefan Reuter noch geklappt hat.“

Rieder war in der vergangenen Saison an den SV Darmstadt verliehen. Er kommt mit einem Erfahrungsschatz aus fünf Bundesliga-Spielen für den FCA, 15 Zweitliga-Spielen für den SV Darmstadt 98 sowie 131 Regionalliga-Spielen für Augsburg II.

mol