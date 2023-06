Nächster ablösefreier Neuzugang: TSV 1860 holt Manfred Starke aus Oldenburg

Zehn Torbeteiligungen in der letzten Saison

Der TSV 1860 verpflichtet Manfred Starke vom VfB Oldenburg. Der offensive Mittelfeldspieler kommt ablösefrei an die Grünwalder Straße.

München - Der nächste Transfer ist unter Dach und Fach. Nach den Transfers von Eroll Zejnullahu und Tarsis Bonga am Dienstag vermeldete der TSV 1860 den nächsten Neuzugang für die kommende Saison. Vom 3. Liga-Absteiger VfB Oldenburg kommt der 32-jährige Manfred Starke. Wie bereits die vorherigen fünf Neuzugänge kommt auch Starke ablösefrei zu den Löwen.

In der abgelaufenen Saison absolvierte der gebürtige Namibier 36 Spiele für den VfB Oldenburg. In diesen erzielte er für die Niedersachsen sechs Tore und bereitete vier weitere vor. Besonders war dabei ein Treffer im Februar, ausgerechnet gegen seinen kommenden Arbeitgeber. Im Heimspiel gelang Starke in der 90. Minute ein Sonntagsschuss aus 45 Metern zum zwischenzeitlichen 1:2. Beflügelt von diesem Treffer, der sogar zum Tor des Monats im Februar nominiert wurde, gelang, sehr zum Ärger des blauen Anhangs, in der Nachspielzeit noch der Ausgleich gegen die Münchner Löwen.

Manfred Starke wurde ausgebildet von Hansa Rostock und war Nationalspieler von Namibia

Manfred Starke wurde hauptsächlich in der Jugend des FC Hansa Rostock ausgebildet. In der U19-Bundesliga-Saison 2009/10 trug Starke mit 23 Einsätzen zum ersten Platz in der Staffel Nord/Nordost bei. In der Meisterschaftsrunde setzten sich die Hanseaten gegen den Nachwuchs von 1. FSV Mainz 05 und Bayer 04 Leverkusen durch und holten sich den ersten nationalen Jugendtitel im gesamtdeutschen Fußball.

Im Jahr 2011 gelang dem Neu-Löwen der Sprung zu den Profis. Nach mehreren Einsätzen für Hansa Rostock in der zweiten und dritten Liga, endete seine neunjährige Laufbahn in der Ostseestadt und Starke wechselte zum Regionalligisten FC Carl Zeiss Jena. Mit seinen weiteren Stationen beim 1. FC Kaiserslautern, FSV Zwickau und schließlich VfB Oldenburg sammelte Starke 237 Spiele in der 3. Liga.

Auch für die Nationalmannschaft Namibias spielte Starke von 2012 bis 2020 und kam auf sieben Spiele und ein Tor.

Der TSV 1860 München verpflichtet Manfred #Starke. Herzlich willkommen an der Grünwalder Straße! Alle Infos findet ihr wie gewohnt unter https://t.co/PMtEdV4Bum.#tsv1860 #ELIL #GemeinsamFürSechzig @mnni_strke pic.twitter.com/evhC9P1Udy — TSV 1860 München (@TSV1860) June 28, 2023

„Ich freue mich, dass ich künftig für den TSV 1860 München auflaufen kann“, sagt Starke. „Ich hatte in den Gesprächen sofort ein sehr positives Gefühl und wollte den Wechsel zu den Löwen unbedingt machen. Ich freue mich nun auf die Stadt, den Klub und die Atmosphäre bei den Heimspielen.“ (Michel Guddat)