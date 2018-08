Ein Aufstiegs-Held hat seinen Vertrag verlängert - und das, obwohl er aktuell gar nicht erste Wahl ist. „Ich nutze jede Chance, um mich zu zeigen“, sagt Marco Hiller.

News vom 16. August 2018: Offiziell: Löwen-Keeper verlängert seinen Vertrag vorzeitig

Was ewig spekuliert wurde, ist nun fix: Marco Hiller verlängert seinen Vertrag beim TSV 1860 München. Der Keeper war letzte Saison noch die erste Wahl und stieg mit den Löwen in die 3. Liga auf. In der Vorbereitung auf dieses Saison war beim ersten Punktspiel nicht mehr Stammkeeper. Er verlor das interne Duell gegen Hendrik Bonmann. Doch für den Keeper gibt es ein gute Nachricht: Beim DFB-Pokalspiel gegen Kiel darf er das Tor hüten.

„Mit Marco Hiller verfügen wir über einen bei Sechzig ausgebildeten Torwart mit großen Zukunftsperspektiven“, sagt Günter Gorenzel, Sportlicher Leiter der Löwen in einer Pressemitteilung. „Umso mehr freut es mich, dass wir Marco weiterhin an den Verein binden konnten und damit auch zukünftig über zwei absolut gleichwertige Top-Torhüter verfügen.“

„Ich freue mich, über die Saison hinaus für Sechzig spielen zu können und Teil dieser Mannschaft zu sein“, so Marco Hiller, der beim DFB-Pokalspiel am Sonntag gegen Holstein Kiel im 1860-Tor stehen wird. „Ich nutze jede Chance, mich zu zeigen“, erklärt der 21-Jährige, „und versuche den Jungs in jedem Spiel zu helfen, damit wir gut abschneiden“, zeigt er sich als absoluter Teamplayer.

News vom 27. Juli 2018: Löwen-Keeper steht vor einer Vertragsverlängerung

München - Hendrik Bonmann begann in Kaiserslautertn, Aufstiegstorwart Marco Hiller musste auf die Bank. „Das war eine brutale Entscheidung“, sagt Bierofka. „Die Einschätzung vom Trainerteam und mir war aber, dass Henne ’nen Tick stabiler in der Vorbereitung war. Da muss man dann nach dem Leistungsprinzip gehen.“

Lesen sie zudem auch: Löwen wollen beim FCK ihr „Spiel durchdrücken“ - Bierofka streicht drei Aufstiegshelden

Überraschend betonte Bierofka: „Das ist jetzt erstmal für das Spiel in Kaiserslautern. Es ist immer noch ein offener Kampf! Marco ist hinten dran – Henne muss jetzt zeigen, dass er zurecht im Tor steht.“

Vielleicht interessiert Sie auch das: Ich lande vor dir! Reisinger und Schwabl schließen bei Präsidentengipfel von 1860 und Haching Saisonwette ab

Die Löwen bauen also weiter auf Hiller, dessen Vertrag 2019 ausläuft. Bierofka: „Er hat ein aus meiner Sicht sehr gutes Vertragsangebot vorliegen, bei dem, glaube ich, der Berater mit unserem Geschäftsführer relativ d‘accord ist. Ich gehe davon aus, dass er verlängern wird.“

ffu