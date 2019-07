Marinkovic reist mit ins Löwen-Trainingslager - Abwehrspieler muss verletzt passen

Am Dienstagvormittag brechen die Sechziger in ihr sechstägiges Trainingslager Richtung Austria auf. Einer fehlt verletzt.

München - In Windischgarsten/Oberösterreich werden sich die Löwen auf die in drei Wochen startende Saison einschwören. Mit dabei ist auch Probestürmer Sascha Marinkovic (26), auf den Trainer Daniel Bierofka große Stücke hält. Ob das Geld für einen Vertrag reicht (und evtl. für einen weiteren Leihspieler), wird davon abhängen, ob Investor Hasan Ismaik ausstehende Darlehen in Höhe von 2,2 Millionen Euro in Genussscheine wandelt.

Sollte dies zeitnah geschehen, müsste die Geschäftsführung kein Geld für eventuelle Strafzahlungen an den DFB zurücklegen.

Gorenzel stellt sich der Presse

Am Dienstag nach der Ankunft in Windischgarsten (erstes Training: 16 Uhr) wird sich Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel den mitgereisten Pressevertretern stellen. Die tz ist bis zur Rückkehr am Sonntag mit dabei. Zwei Testspiele sind angesetzt: Am Mittwoch um 19 Uhr gegen Blau-Weiß Linz und am Sonntag um 16 Uhr gegen den SV Ried.

Verletzungsbedingt nicht mitreisen kann Eric Weeger (22). Der Rechtsverteidiger hat sich einen Sehnenanriss an der Hüfte zugezogen und droht bis zu zwei Monate auszufallen.

