TSV 1860: Maurizio Jacobacci bleibt Trainer - Bekanntgabe wohl nächste Woche

Von: Uli Kellner

Maurizio Jacobacci wird die Löwen auch in der neuen Saison choachen. © Imago

Voraussichtlich nach dem Wochenende werden die Löwen bekannt geben, dass Maurizio Jacobacci auch in der kommenden Saison Cheftrainer ist.

Der Italiener beteiligt sich bereits an der Kaderplanung („Jeder Transfer muss sitzen“) – und möchte seine Erfolgsserie ausgebaut haben, wenn er seine Unterschrift unter einen neuen Vertrag setzt. „Ich will jedes Spiel gewinnen“, sagte er vor der Reise nach Wiesbaden: „Ziel ist es, dass die Mannschaft diese Mentalität auf den Platz bringt.“ Bitter: Im Hinspiel empfingen die Löwen die Hessen als Tabellenzweiter (Endstand 3:1), an diesem Samstag ist es umgekehrt. (ulk)