„Grandios, auch ein bisschen prollig“: Bayern-Legende schwärmt von Stimmung bei den Löwen

Mehmet Scholl und der TSV 1860 – zu den aktiven Zeiten des Bayern-Dribbelkünstlers war das keine harmonische Beziehung. Mit zunehmendem Abstand vom Profisport entdeckt der 48-Jährige die Vorzüge des Löwen-Daseins.

München - In der jüngsten Ausgabe der Bayern-2-Sendung Mehmets Schollplatten (noch bis Sonntag in der BR-Mediathek abrufbar) erzählte Scholl von einem Stadionerlebnis, das ihm Moderator und Löwenfan Achim „Sechzig“ Bogdahn dieses Jahr bescherte.

+ Mehmet Scholl (li.) mit BR-Moderator Achim Bogdahn. © BR/Ralf Wischnewski

Als „Revanche“ für einen gemeinsamen Champions-League-Abend in der Fröttmaninger Arena nahm Bogdahn seinen Spezl Scholl Ende März mit zum Regionalliga-Spiel der Löwen gegen den VfR Garching (4:1). Und Mehmet war begeistert!

Scholl über Stadion-Erfahrung: „Auch ein bisschen prollig“

„Die Sechzger-Fans sind alle nett zu mir gewesen, was ich so nicht erwartet hab“, erzählt er. „Und die Stimmung war grandios – so wie wir den Fußball lieben. Blut, Schweiß, Tränen, Geschrei, Blutgrätschen, auch ein bisschen prollig mal. Das ist unser Sport!“

Im Vergleich zu seiner Zeit als ARD-Experte, als er „nur noch unter Androhung von Arbeit ins Stadion gegangen“ sei, aber kaum mehr privat, sei die Atmosphäre auf Giesings Höhen eine Offenbarung gewesen. „Ich muss sagen, da ist mir der Sport bei 1860 näher.“ Vielleicht wächst ja doch noch zusammen, was lange unvereinbar erschien…

lk

Komplexe Erweiterung? Das ist der Stand in Sachen Grünwalder Stadion

Aktuell finden 15.000 Anhänger Platz im Grünwalder Stadion des TSV 1860. Die Löwen selbst können sich einen Verbleib in ihrem Wohnzimmer vorstellen. Doch die Pläne für eine Erweiterung stocken.