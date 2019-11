Michael Köllner wird als neuer 1860-Trainer vorgestellt - Die PK im Live-Ticker

Der TSV 1860 München hat mit Michael Köllner einen neuen Trainer gefunden. Die Löwen präsentieren den neuen Chefcoach am Montag in einer Pressekonferenz. Wir sind im Live-Ticker dabei.

München - Das ging ziemlich flott bei den Münchner Löwen! Nur wenige Tage nachdem Daniel Bierofka und der TSV 1860 sich auf Wunsch des Kult-Coaches getrennt hatten, konnte der TSV einen neuen Trainer präsentieren. Am Samstag informierte der Verein, dass Michael Köllner der neue Löwen-Cheftrainer werden wird.

Köllner wird am Montag, 11. November, um 12 Uhr in einer Pressekonferenz des TSV vorgestellt. Dabei wird der Bierofka-Nachfolger sicher auch das ein oder andere Wort dazu verlieren, wie er seine neue Aufgabe bei den Löwen angehen wird und, was er anders machen oder verändern will.

Bierofka verlässt 1860 - ein schwerer Schlag für den TSV

Die Trennung von Daniel Bierofka kam für die meisten Löwen-Fans völlig überraschend. Am Dienstag leitete der Kult-Löwe noch das Vormittagstraining an der Grünwalder Straße. Dann - Mittags - gab es das entscheidende Gespräch mit den Verantwortlichen. Eigentlich hatte Bierofka wohl geplant gehabt, sich gegen Halle noch einmal auf die Trainerbank zu setzen. Aber daraus wurde nichts. In dem Gespräch wurde eine sofortige Trennung besprochen.

Bierofkas Entscheidung kam umso überraschender, da er das vorangegangene Spiel gegen Vikoria Köln gewinnen konnte. Allem Anschein nach fehlte die Unterstützung in der Vereinsführung. So sei bemängelt worden, dass man sich im Sommer nicht genug um neue Spieler bemüht habe. Zudem wurde zuletzt das vermeintlich zu hohe Gehalt des Trainers diskutiert. Der Ur-Löwe, der den Verein durch die schwere Zweit nach dem Abstieg auf Kurs gehalten hatte, zog seine Konsequenzen.

1860-Spieler mit emotionaler Geste für Bierofka

Es übernahm vorübergehend Assistenzcoach Oliver Beer, der drei Tage das Training leitete und auch beim Sieg der Löwen in Halle an der Seitenlinie saß. Dass dies keine Dauerlösung sein würde, war von Anfang an klar. Wie sehr der Abgang von Bierofka auch die Spieler traf, zeigten sie mit einer emotionalen Geste beim Spiel gegen Halle.

Michael Köllner wird nun der neue Chefcoach des TSV 1860. Er führte 2018 den 1. FCN von der zweiten in die erste Liga und war von 2002 bis 2014 DFB-Koordinator für Talentförderung.

