TSV 1860 gegen Duisburg im Live-Ticker: Riesen-Doppelchance und Handelfer-Pech für die Löwen

Nun geht auch die 3. Liga weiter. Nach der Corona-Unterbrechung gibt‘s den Re-Start für die Löwen. Der Live-Ticker zur Partie des TSV 1860 gegen den MSV Duisburg.

TSV 1860 München - MSV Duisburg 0:0 (-:-), So., 13 Uhr

Am 30. Mai wird auch die 3. Liga nach der Corona-Pause fortgesetzt.

nach der Corona-Pause fortgesetzt. Zum Re-Start empfangen die Löwen am Sonntag den Tabellenführer aus Duisburg.

Update vom 30. Mai, 13.01 Uhr: Die Löwen fiebern dem Neustart in der 3. Liga entgegen. Gleichzeitig werfen einige Protagonisten auch einen Blick zurück auf die vergangenen Wochen, Monate oder sogar Jahre: Günther Gorenzel, Tim Rieder und Karl Auer haben sich zur finanziellen Situation, dem Training und die Allianz Arena geäußert.

TSV 1860 - MSV Duisburg im Live-Ticker: Löwen treffen zum Neustart der 3. Liga auf Zebras

Update vom 29. Mai, 16.45 Uhr: Löwen-Trainer Michael Köllner traut dem TSV 1860 nach dem Corona-Restart viel zu.

„An mir nagen manchmal Zweifel. Auf meiner linken Schulter sitzt ein Teufelchen und flüstert: ‚Ihr seid noch nicht ganz soweit, ihr seid noch nicht bereit‘. Auf der anderen Schulter sitzt ein Engelchen und sagt: ‚Doch, es passt: Ihr werdet richtig gut aufspielen!‘“, meinte der Sechzig-Coach vor der Partie am 28. Spieltag gegen Tabellenführer MSV Duisburg: „Da vertraue ich lieber auf das Engelchen in meinem Kopf.“

Die Giesinger haben nach einer starken Serie unter Köllner plötzlich sogar die Chance auf den Aufstieg. Der TSV 1860 rangiert aktuell mit 42 Punkten auf dem 6. Platz. Auf den 2. Platz (Waldhof Mannheim) sind es nur zwei Zähler Rückstand. Der MSV führt die 3. Liga mit 47 Punkten an.

TSV 1860 München - MSV Duisburg im Live-Ticker: Markus Ziereis vor Abgang?

Update vom 29. Mai, 15 Uhr: Der TSV 1860 treibt parallel zum Corona-Restart der 3. Liga die Planungen für die kommende Saison voran.

So soll Stürmer Markus Ziereis vor einem Wechsel zur SpVgg Bayreuth in die Regionalliga Bayern* stehen. Ziereis hatte in der Aufstiegssaison 2018/19 der Löwen in derselben Klasse 14 Treffer erzielt.

Wie der Nordbayerische Kurier berichtet, sollen die Unterfranken dem 27-jährigen Oberpfälzer einen Dreijahresvertrag angeboten haben.

Update vom 29. Mai, 12.30 Uhr: Der TSV 1860 muss gegen TabellenführerMSV Duisburg auf Verteidiger Aaron Berzel verzichten.

Der 28-Jährige fällt mit einer Verletzung am linken Sprunggelenk mehrere Wochen aus - und wird damit in dieser Saison wahrscheinlich nicht mehr zum Einsatz kommen.

Berzel hatte sich vor der Corona-Pause unter Löwen-Trainer Michael Köllner einen Stammplatz bei Sechzig erkämpft.

TSV 1860 - MSV Duisburg im Live-Ticker: Löwen suchen neuen Geschäftsführer

Update vom 29. Mai, 11 Uhr: Die Löwen wären nicht die Löwen, wenn nicht auch sportpolitische Themen das Geschehen beim TSV 1860 München begleiten würden.

So geht es aktuell um die Nachfolge von Geschäftsführer Michael Scharold, der die Grünwalder Straße nach dieser Saison wieder verlässt.

Wie die SZ berichtet, soll die Entscheidung zwischen zwei Kandidaten fallen: Demnach soll die e.V.-Seite um Oberlöwe Robert Reisinger Marketingfachmann Marc-Nicolai Pfeifer vom Fünftligisten Stuttgarter Kickers favorisieren.

Die Seite von Investor Hasan Ismaik soll sich für Sven Froberg aussprechen, Ex-Marketingchef des Bundesligisten VfL Wolfsburg. Am 30. Juni endet der Vertrag Scharolds - mit wem geht es in Giesing weiter?

Erstmeldung vom 28. Mai: Nach dem Streit um die Fortsetzung der 3. Liga blickt der TSV 1860 München voller Erleichterung auf den Neustart an diesem Wochenende.

Sportchef Günther Gorenzel sprach vor dem Auftakt am Sonntag (13 Uhr) gegen Tabellenführer MSV Duisburg von einem eindrucksvollen Votum und einem „Sieg für die Vernunft im Fußball“.

TSV 1860 München - MSV Duisburg im Live-Ticker: Re-Start für die Löwen!

Die fünf bayerischen Vereine SpVgg Unterhaching, FC Ingolstadt, Würzburger Kickers, 1860 München und der FC Bayern München II haben zu den Befürwortern der Saison mit Geisterspielen gezählt.

Mit der großen Mehrheit von 220 von 250 abgegebenen Stimmen hatten die Delegierten auf dem Außerordentlichen Bundestag des Deutschen Fußball-Bundes am Montag für eine Fortsetzung der 3. Liga votiert. Damit wurde über den von Sachsen und Sachsen-Anhalt gestellten Antrag auf Abbruch gar nicht erst abgestimmt.

„Wir sind erleichtert über die Abstimmung beim Bundestag“, sagte Trainer Michael Köllner. „Wir sind dankbar für die Möglichkeit.“ Die Löwen können sich in der Saisonendphase noch Hoffnungen auf den Aufstieg in die 2. Bundesliga machen. „Ich bin sehr sehr guter Dinge, dass wir gut unterwegs sein werden“, befand Köllner am Donnerstag.

