1860 bestätigt: Neuer Trainer ist gefunden - Gorenzel: „Genau was wir brauchen“

Nach dem Aus von Daniel Bierofka suchte der TSV 1860 München nach einem Trainer-Nachfolger. Jetzt ist vom Verein Vollzug gemeldet worden.

Der TSV 1860 München und Trainer Daniel Bierofka haben ihre Zusammenarbeit beendet.

und Trainer Daniel haben ihre Zusammenarbeit beendet. Nur wenige Tage später meldet der TSV , dass ein neuer Trainer gefunden wurde.

, dass ein gefunden wurde. Michael Köllner, der mit dem 1. FCN in der Saison 2017/2018 in die Bundesliga aufstieg, wird neuer Cheftrainer.

München - Die Löwen haben einen neuen Trainer. Wie der Verein am Samstag nach dem Sieg gegen den Halleschen FC bestätigte, wird Michael Köllner neuer Cheftrainer beim TSV 1860 München.

Der 49-Jährige soll am Montag in einer Pressekonferenz um 12 Uhr offiziell vorgestellt werden und dann bereits am Dienstag das Training der Löwen leiten.

„Nach dem überraschenden Rücktritt von Daniel Bierofka war es unser Ziel, schnell einen neuen Coach zu finden, um die Länderspielpause möglichst optimal nutzen zu können“, so Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel. Man sei mehr als glücklich, dass man den Nürnberger Aufstiegstrainer für Sechzig gewinnen habe können, so Gorenzel weiter. Köllner habe „große Erfahrung, sowohl als Profi- als auch als Nachwuchscoach“, lobte er den neuen Coach weiter.

TSV 1860: Neuer Trainer gefunden - Gorenzel: „Genau was wir brauchen“

Der Geschäftsführer bezeichnete Köllner zudem als „Spieler-Entwickler“, der „auch über Jahre Trainer ausgebildet“ habe. Weiter meinte er: „Auch dank seiner Arbeit konnte der 1. FC Nürnberg eine wirtschaftlich schwierige Phase überstehen und gleichzeitig sportliche Erfolge feiern. Das ist genau das, was wir für den TSV 1860 wollen und brauchen.“

Auch von Michael Scharold gab es gleich vorab lobende Worte für Köllner - auch dafür, dass er sich der Aufgabe bei den Münchner Löwen stellt: „Wir wissen um die herausfordernde Situation, in der sich der Verein befindet. Michael Köllner hat uns in seinem Auftreten und mit seinem Konzept sofort überzeugt. Wir sind der Meinung, dass er der richtige Mann für die anstehenden Aufgaben ist und mit seiner Art ausgezeichnet zu den Löwen passt.“

Köllner wird allerdings nicht der einzige Neuzugang bei den Löwen sein. Auch der Regensburger Günter Brandl wird kommen. Er wird dem neuen Trainer als Assistent zur Seite stehen.

Die #Löwen haben Michael #Köllner als neuen Cheftrainer verpflichtet und werden den 49-jährigen am Montag im Rahmen einer offiziellen Pressekonferenz persönlich vorstellen. Ab Dienstag leitet er das Training.

Weiterlesen: ▶https://t.co/k9OeTO8V2B#HFCM60 #tsv1860 @3_liga pic.twitter.com/srkC1BPsLe — TSV 1860 München (@TSV1860) November 9, 2019

Köllner neuer 1860-Trainer: Wer ist der neue Coach?

Ein kurzes Porträt zu Michael Köllner:

Alter: 49 Jahre

Gebürtig kommt er aus Fuchsmühl in der Oberpfalz

Berufsausbildung zum Zahnarzthelfer bei der Bundeswehr

Seit 2004 DFB-Fußballlehrer

Schrieb mehrere Taktik- und Trainerhandbücher

Von 2002 bis 2014 DFB-Koordinator für Talentförderung

Ab März 2017 Trainer beim Zweitligisten 1. FC Nürnberg.

Aufstieg in die Bundesliga in der Saison 2017/2018.

rjs