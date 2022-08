1860-Trainer Köllner verteidigt Ismaik: „Keine Ebene, wo man sich politisch äußern sollte“

Von: Uli Kellner

Teilen

Richtete einen klaren Appell an die Fans: 1860-Trainer Michael Köllner. © IMAGO / Ulrich Wagner

Der TSV 1860 will die weiße Weste wahren. Doch Trainer Köllner muss sich mit Nebenschauplätzen beschäftigen. Er richtet einen Appell an die Fans.

München – Maximal ein Club würde durchkommen – das war schon vor diesem 21. August 2010 klar, als der Drittliga-Spielplan die jeweils mit vier Siegen gestarteten Mannschaften aus Offenbach und Regensburg zusammenführte. Der Jahn mit Michael Hofmann im Tor hatte am Ende das Nachsehen, die Kickers feierten ihren fünften Dreier in Folge (2:1) – und stellten einen Startrekord auf, der auch zwölf Jahre danach Bestand hat. Eine Bestmarke, die der TSV 1860 an diesem Freitag einstellen möchte.

TSV 1860: „Die Qualität dazu hat meine Mannschaft“ - Köllner will die Traum-Serie ausbauen

„Super, dass wir den Spieltag mit drei Punkten eröffnen können“, sagte Michael Köllner am Vortag des Heimspiels gegen Halle (19 Uhr), die historische Dimension bewusst kleinredend. „Für uns geht es darum, weitere wichtige Punkte zu holen“, sagte der Trainer: „Für andere Menschen geht es um Rekorde. Am Ende ist es ein Spiel mit Zahlen: Aus zwölf Punkten können wir 15 Punkte machen. Die Kraft und die Qualität dazu hat meine Mannschaft.“ Der Last-Minute-Sieg beim SC Verl (1:0) könne für das Aufstiegsprojekt eine beflügelnde Langzeitwirkung haben, „auch mental“.

Hält die gute Laune an? Torhüter Marco Hiller (li.), Abwehrchef Jesper Verlaat und das Maskottchen Sechzgerl. © sampics/Stefan Matzke

Dass das Spiel gegen den Tabellen-14. kein Selbstläufer wird, ist dem Coach bewusst. Dazu genügt ein Blick in die Ergebnisliste des Vorjahres, als der HFC die Rückrunden-Aufholjagd der Löwen abbremste (0:2). Am Vorabend des Spiels in Paderborn hätten sich alle Löwen im Hotel einen TV-Eindruck verschafft vom Leistungsvermögen der Hallenser. Köllners simpler Vergleich: „Wir haben nur 1:0 gegen Oldenburg gespielt, Halle 2:0 – das zeigt, dass die Mannschaften nicht so weit auseinanderliegen können.“

TSV 1860: Kein „Operettenpublikum“ und keine politischen Äußerungen - Köllners Appell an die Fans

Entscheidend für den Trainer wird aber nicht nur die eigene Mannschaft sein, die trotz des Totopokal-Einsatzes unter der Woche „eine Top-Trainingswoche“ hingelegt habe. Nein, auch den eigenen Anhang nimmt der Coach bewusst ins Boot. „Gegen Oldenburg und Meppen hatten unsere Fans ein gutes Feeling, dass man sich den Sieg erst verdienen muss“, sagte der Coach. Ihm selbst sei es zuwider, wenn bei zähen Spielverläufen allzu früh ein gewisses Grummeln auf den Rängen einsetze: „Ich hasse dieses Operettenpublikum in einigen Stadien.“ Seine Meinung zum Thema: „Einen Sieg muss man sich auch auf der Tribüne erarbeiten. Fußball muss man fühlen – auch das hat uns in den letzten beiden Heimspielen stark gemacht.“

War das zugleich ein unterschwelliger Appell an die Fans, sich doch bitte auf den Sport zu konzentrieren und weniger auf Schmähplakate, die zuletzt auch auswärts vermehrt am Zaun hingen? Köllners vielsagender Hinweis: „Das Stadion ist keine Ebene, wo man sich politisch äußern sollte.“ Und weil er schon am Belehren war: Dass ein Sport-Portal sein Glückwunschvideo für Hasan Ismaik (45) mit Häme überzog, ficht ihn nicht an. Erstens: „Meine Schwester, die in Amerika lebt, versteht mein Englisch ganz gut.“ Zweitens: „Herr Ismaik war überglücklich und hat mir eine extrem lange Nachricht zurückgeschrieben.“ Drittens: „Auch Herrn Reisinger (den Gesellschafter der e.V.-Seite/Red.) schließe ich in meine Gebete ein – ich mag beide. Ich mache da keinen Unterschied. Entscheidend ist für mich der Verein.“

TSV 1860: Köllner sieht die Mannschaft als „das größte Vorbild“ - und erwartet von ihr 100 Prozent

Der Hang zu Ausgrenzung, der auch in Teilen der Kurve vorkomme, sei generell wenig hilfreich. Köllner: „Die Mannschaft, die wir aktuell zusammengestellt haben, ist das größte Vorbild im Verein. Bei uns zeigt keiner mit dem Finger auf den anderen, da sucht keiner einen Fehler beim anderen. Jeder akzeptiert den anderen, wie er ist – daran sollte sich manch einer ein Beispiel nehmen!“

„Die Mannschaft, die wir aktuell zusammengestellt haben, ist das größte Vorbild im Verein. Bei uns zeigt keiner mit dem Finger auf den anderen, da sucht keiner einen Fehler beim anderen. Jeder akzeptiert den anderen, wie er ist – daran sollte sich manch einer ein Beispiel nehmen!“

Damit die Stimmung gut bleibt – und weiteren Rekorden nichts im Wege steht. Dass ein furioser Start kein Freifahrtschein Richtung 2. Liga ist, mussten allerdings auch die Kickers und der Jahn damals erfahren. Am Ende der Saison 2010/11 belegte Offenbach Platz 7, Regensburg Platz 8. Köllner sieht es so: „Wir können jedes Spiel gewinnen, egal wo – aber nicht, wenn wir auch nur zehn Prozent nachlassen.“ (Uli Kellner)