Neue Löwen-Spielstätte: Olympiastadion bleibt eine Option

Als Übergangslösung immer noch eine Möglichkeit

München - Lange Zeit wurde beim TSV 1860 München nicht mehr über das ersehnte neue Stadion gesprochen. Jetzt tut dies der scheidende Olympiapark-Chef Arno Hartung, und bietet den Löwen Optionen an.

Das Thema „Neues Stadion“ ist in den vergangenen Wochen und Monaten bei den Löwen ziemlich kurz gekommen. Kein Wunder, wo es doch derzeit so viele andere Baustellen rund um den TSV 1860 München gibt: Die sportliche Misere, der Trainerwechsel, der Geschäftsführer-Rauswurf, der zwischenzeitliche Medienboykott und vieles mehr: Vom von Investor Hasan Ismaik herbeigesehnten eigenen Löwen-Käfig war zuletzt kaum mehr die Rede.

Zuletzt gab es Ende September ein offizielles Treffen zwischen dem Jordanier und Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter. Die Erkenntnisse des Meetings: dem TSV 1860 schwebt nach wie vor ein Areal nördlich des Messegeländes vor, um dort ein neues Stadion zu errichten. Allein, die verfügbare Fläche war dem Investor zu klein, schließlich will Hasan Ismaik ein Stadion mit einem Fassungsvermögen von mindestens 50.000 Plätzen haben - eine Tatsache, die der vor kurzem zurückgetretene Ex-Verwaltungsbeirat Christian Waggershauser im übrigen für hanebüchen hält. Ein erneutes Treffen zwischen Ismaik und Reiter, das eigentlich noch in diesem Jahr stattfinden sollte, kommt vermutlich aus eingangs erwähnten Gründen nicht mehr in Frage, das Thema wurde aufs nächste Jahr vertagt.

Fakt ist: 1860 soll ein eigens Stadion bekommen, das ist der feste Wunsch von Hasan Ismaik. Bis es soweit ist, könnten die Sechzger aber tatsächlich im altehrwürdigen Olympiastadion unterkommen. Diese Möglichkeit offenbarte jetzt der scheidende Olympiapark-Chef Arno Hartung im Interview mit dem Münchner Merkur. Auf die Frage, ob es vorstellbar sei, dass die Sechzger ins Olympiastadion zurückkehren, antwortete Hartung: „Jein. Wenn es 1860 gelingen sollte, aus der Allianz Arena herauszugehen, würde trotzdem ein Neubau acht bis zehn Jahre dauern. Das heißt, als Übergangslösung bliebe nur das Olympiastadion. Klar ist das Zukunftsmusik, aber 1860 bräuchte dann realistische Alternativen zur Allianz Arena.“

Vertraglich sind die Löwen noch bis 2025 an die Allianz Arena gebunden. Eine Aufkündigung dieses Kontrakts ist schon lange der sehnliche Wunsch vieler Sechzger, die Umsetzung allerdings problematisch. Für Arno Hartung scheint jedenfalls eine Option ausgeschlossen zu sein: „Verantwortliche von 1860 haben auch Pläne für einen Neubau auf dem Olympiagelände artikuliert. Aber mir hat noch niemand gesagt, wie und wo das funktionieren soll.“

WhatsApp-News zum TSV 1860 gratis aufs Handy: tz.de bietet einen besonderen Service für Löwen-Fans an. Sie bekommen regelmäßig die neuesten Nachrichten zu den Löwen direkt per WhatsApp auf Ihr Smartphone. Und das kostenlos: Hier anmelden!