TSV 1860 München präsentiert neue Trikots: So sehen sie aus

Die Löwen in neuem Zwirn: Am Donnerstagabend wird das Trikot der Saison 2019/20 präsentiert.

Per Videoclips auf dem Instagram-Kanal @sechzgerrudel wurde die Ankunft der neuen Löwentrikots aus Bologna in den vergangenen Tagen angekündigt. Nun wurden sie im Macron Store München vorgestellt.

Bereits in die fünfte Saison geht die Ausrüstungspartnerschaft der Löwen mit Macron. Auch für die Spielzeit 2019/2020 wurden in enger Zusammenarbeit ganz besondere Jerseys entwickelt. Das neue Heimtrikot ist weiß und hat als Besonderheit einen vertikalen Streifen in Löwenblau mit einem dezenten Muster auf der linken Seite, den es in dieser Form bei den Sechzgern noch nie gab.

Das Jersey wird abgerundet durch einen sehr eleganten Rundhalskragen mit dezenten, löwenblauen Einsätzen. Ergänzt wird das Outfit durch eine schwarze Hose mit blauen Highlights sowie weißen Stutzen mit einem löwenblauen Streifen auf der Rückseite.

Das neue Auswärtstrikot mit V-Kragen kommt von oben bis unten in sehr stylischem Anthrazit daher und enthält neben eleganten Nadelstreifen ausschließlich löwenblaue Details – einschließlich der aufgenähten Logos sowie der Namen und Nummern.

Ein ganz besonderes, technisches Highlight des Trikots ist der komplette Rücken aus Micromesh für eine hervorragende Atmungsaktivität. Die „Einmal Löwe, immer Löwe“-Sticks dürfen natürlich bei beiden Trikots nicht fehlen. Ebenso tragen beide Jerseys zum ersten Mal das neue, dynamische Markenzeichen des italienischen Herstellers: den Macron Hero.

Komplettiert wird die Kollektion durch drei neue Torwarttrikots. Hier sind in dieser Saison die Farben Orange, Neongelb und Grau angesagt, die jeweils ein leichtes Ton-in-Ton Camouflage-Muster beinhalten.

Erstmeldung - München - Aufregende Tage beim TSV 1860 München: Nach dem Trainingsauftakt wurde an der Grünwalder Straße viel spekuliert - im Fokus standen natürlich Transfers. Aber auch neben dem Platz gab es einige Themen. Investor Hasan Ismaik äußerte sich immer wieder über seinen Facebook-Kanal zum aktuellen Geschehen.

Nun hat er Präsident Robert Reisinger und Geschäftsführer Michael Scharold kritisiert. Und das alles vor der anstehenden Mitgliederversammlung am Sonntag. Immerhin: Die Löwen haben mit Dennis Erdmann auch einen Neuzugang bekommen. Er konnte die Pleite im Testspiel gegen Basel aber auch nicht verhindern.

Neues Trikot des TSV 1860 München: Präsentation in Putzbrunn

Die Löwen werden am Donnerstag den zweiten Neuzugang vorstellen - nämlich das Trikot für die neue Saison. Um 18.45 Uhr wird das Dress im Macron-Store in Putzbrunn präsentiert. Bis zur Enthüllung konnte man den Weg des neuen Jerseys bereits verfolgen - es wurde vom Ausrüster in Bologna nach München gebracht.

Stadionsprecher Stefan Schneider wird, so teilen es die Löwen in einer offiziellen Mitteilung mit, die Trikotpräsentation mit zwei Spielern moderieren und eine Talkrunde mit der sportlichen Leitung des TSV 1860 München führen.

