Mölders nach Klatsche in Magdeburg am Boden zerstört - Gorenzel spricht über Neuzugänge und Gebharts Extrapfunde

Am 6. Spieltag der neuen Saison musste der TSV 1860 München in Magdeburg ran - das Spiel endete mit einer bitteren Pleite. Wir haben die Reaktionen zur Partie.

Magdeburg - Am 6. Spieltag musste der TSV 1860 München in Magdeburg ran - und kam unter die Räder. Wir haben die Reaktionen zur Partie.

Sascha Mölders (Kapitän 1860 München) über:

... seine Emotionen nach der Pleite: „Das ist ärgerlich, das tut richtig weh. Zur Halbzeit schon 4:0, das ist richtig bitter. Wir haben heute in der 1. Halbzeit zu viele Fehler gemacht.“

... den Spielverlauf: „So schlecht sind wir gar nicht reingekommen. Nach dem 1:0 hätten wir auch noch zurück kommen können durch Benjamin Kindsvater. Aber das ist ein ganz bitterer Nachmittag für uns.“

... die Fans, die die Spieler nach dem Schlusspfiff aufmunterten: „Unsere Fans sind fantasatsich, senstaionell.“

Günther Gorenzel (Geschäftsführer Sport 1860 München) über:

... die Gründe für die Niederlage: „Der Hauptgrund war, dass wir in der ersten Halbzeit drei Tore über den linken Flügel bekommen haben, die deckungsgleich waren. Wir schaffen es auch nicht im Zentrum, mal die Kopfballtore zu gewinnen. Wir waren beim Eigentor schon in der Entstehung zu hektisch. Wir sind auf dem Flügel immer zweiter Sieger. Wir erkennen die Situationen zu spät, obwohl wir sie im Vorfeld angesprochen haben. Es passieren zu viele individuelle Fehler. Es sind keine Muster zu erkennen. Auf dem Flügel haben wir das mannschaftstaktisch nicht in den Griff bekommen. Das müssen wir aber individuell ansprechen."

... was jetzt passieren muss: „Wir haben genug Zeit, die richtigen Schlüsse zu ziehen. Du musst die richtigen Maßnahmen setzen.

... Neuzugänge: "Wir werden schauen, was der Markt noch hergibt. Besser spät, als nie. Wir haben die Bereitschaft von Hasan Ismaik sehr dankbar angenommen. Auf Coutinho brauchen wir uns nicht einstellen. Das wird sicherlich nur umsetzbar sein, wenn der abgebende Verein mitspielt."

... ob die kommende Woche für ihn anstrengend wird: „Timo Gebhart kann mir zwei Kilo geben, die kann ich in den nächsten Tagen gut gebrauchen.“

Bilder

Stefan Krämer (Trainer 1. FC Magdeburg) über:

... sein Fazit: „Es hat gut geklappt. Der Schluüssel war die frühe Führung. Die Chancen haben wir heute genutzt und haben das Quäntchen Glück gehabt. Das hat viel gelöst. Dann hat es Spaß gemacht, zuzugucken.“

... die vielen Tore nach Flanken: „Wir haben ganz viele Hereingaben trainiert. Dass es so gut funktioniert, ist ein bisschen Spielglück. Aber die Trainingsqualität war super.“

... ob er etwas zu kritisieren hat: „Ich müsste Jammern auf höchstem Niveau, wenn ich was zu kritisieren finden wollen würde.“

Sören Bertram (Torschütze 1. FC Magdeburg) über:

... den Sieg: „Das fühlt sich sensationell an. Die Fans haben sich das verdient. Die unterstützen uns immer sensationell. Jetzt sollen sie feiern. Wir haben uns jetzt mal belohnt und es richtig krachen lassen. Jetzt müssen wir in Jena nachlegen.“

... die Tore über die Außen: „Wir haben uns das in der Woche schon vorgenommen mit den Flanken. Das s wir so viele Tore durch Flanken machen, ist eine Sensation. Wir wollten schon in die Lücken reinstechen. Christian Beck ist mit einer der besten Kopfballspieler der Liga.“