Löwen-Präsident Reisinger: Breitseite gegen Ismaik und Rücktritt als Aufsichtsrat der GmbH & Co. KGaA

Präsident Robert Reisinger verkündete auf der Vereinswebsite seinen Rücktritt aus dem Aufsichtsrat der TSV München von 1860 GmbH & Co. KGaA.

München - Hinter den Kulissen kursierte die Entscheidung bereits seit einigen Tagen, seit gestern Nachmittag ist es offiziell: 1860-Präsident Robert räumt seinen Posten im Aufsichtsrat der Profi-KGaA, als Nachfolger wird das Präsidium gemäß Satzung den Verwaltungsrats-Vorsitzenden Sebastian Seeböck bestellen.

Reisinger wird sich laut seiner gestrigen Presseerklärung künftig „auf meine Rolle als Vertreter in der Geschäftsführungs-GmbH und als Beirat beschränken“. Der Beirat ist das vierköpfige, die 50+1-Regel sichernde Gremium, dem jeweils zwei Vertreter des e.V. und der Ismaik-Seite angehören, auch der als Aufsichtsrat zurückgetretene Peter Cassalette ist hier weiterhin an Bord.

Reisinger kritisiert Ismaik

Als Hauptgrund für seinen Schritt führt Reisinger das Finanzgebaren von Investor Hasan Ismaik an. Das „erneute Zögern bis auf den letzten Drücker“ könne er nicht nachvollziehen. „Ich habe mein Unverständnis darüber gegenüber dem Aufsichtsratsvorsitzenden (Yahya Ismaik) zum Ausdruck gebracht.“

Die Konsequenz: „Es ist nach Ansicht des Präsidiums (…) nicht mehr zumutbar, einen wirtschaftlichen Balanceakt mit persönlichem Risiko zu vollführen, weil ein Gesellschafter hoch pokert. Wir haben deshalb (…) unter Verweis auf die 50+1-Regelung der Geschäftsleitung der KGaA die Weisung erteilt, Planungen für den Profifußball nur noch mit nachgewiesenen und tatsächlich eingegangenen Mitteln zu führen. Genussscheine, Darlehen und vergleichbare Finanzierungsformen können auf Grund der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens künftig nicht mehr akzeptiert werden. Eine finanzielle Unterstützung der sportlichen Ziele der TSV München von 1860 GmbH & Co. KGaA ist selbstredend weiterhin möglich. Wir freuen uns über jede Form des Sponsorings. Ein entsprechendes Engagement unseres Mitgesellschafters begrüssen wir ausdrücklich.“

Reisingers Stellungnahme im Wortlaut

Reisingers Stellungnahme, die auf tsv1860.org veröffentlicht wurde, lesen Sie hier im Wortlaut:

Verehrte Mitglieder, liebe Löwinnen und Löwen,

die Umstände, der zeitliche Verlauf und die Pressemitteilung um die Auszahlung der versprochenen finanziellen Mittel zur Stärkung des Etats der TSV München von 1860 GmbH & Co. KGaA durch den Mitgesellschafter HAM International Limited haben mich über meine Rolle als Aufsichtsrat nachdenken lassen.

Ich bin nach der Bewertung der Vorgänge zu dem Entschluss gelangt, mein Amt als Aufsichtsrat der TSV München von 1860 GmbH & Co. KGaA 31.01.2019 niederzulegen. In Abstimmung mit dem Verwaltungsrat wird das Präsidium gem. Satzung Hr. Sebastian Seeböck als Nachfolger bestellen. Künftig werde ich mich auf meine Rolle als Vertreter in der Geschäftsführungs-GmbH und als Beirat beschränken.

Zu den Gründen für meinen Schritt:

Zunächst bin ich erleichtert, dass die Zahlung der von HAM International Limited lange versprochenen Gelder in einer ersten Tranche doch noch erfolgt ist, ehe der TSV München von 1860 GmbH & Co. KGaA schwerwiegende Konsequenzen erwachsen wären. Für diese Maßnahme danke ich der Familie Ismaik ausdrücklich.

Niemand hat unseren Mitgesellschafter jedoch gezwungen, ein „zusätzliches Budget“ für die Saison auszurufen. Er hat dies freiwillig getan, um selbst wieder Teil der Erfolgsgeschichte des TSV 1860 München sein zu können. Das konnte ich im vergangenen Sommer gut nachvollziehen. Nicht nachvollziehen kann ich hingegen die Form der Umsetzung dieser Maßnahme und das erneute Zögern bis auf den letzten Drücker. Ich habe mein Unverständnis darüber gegenüber dem Aufsichtsratsvorsitzenden zum Ausdruck gebracht.

Es ist nach Ansicht des Präsidiums der Geschäftsführung der GmbH & Co. KGaA nicht mehr zumutbar, einen wirtschaftlichen Balanceakt mit persönlichem Risiko zu vollführen, weil ein Gesellschafter hoch pokert. Wir haben deshalb in unserer Eigenschaft als alleiniger Gesellschafter der Geschäftsführungs-GmbH und unter Verweis auf die 50+1-Regelung der Geschäftsleitung der KGaA die Weisung erteilt, Planungen für den Profifußball nur noch mit nachgewiesenen und tatsächlich eingegangenen Mitteln zu führen. Genussscheine, Darlehen und vergleichbare Finanzierungsformen können auf Grund der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens künftig nicht mehr akzeptiert werden.

Eine finanzielle Unterstützung der sportlichen Ziele der TSV München von 1860 GmbH & Co. KGaA ist selbstredend weiterhin möglich. Wir freuen uns über jede Form des Sponsorings. Ein entsprechendes Engagement unseres Mitgesellschafters begrüssen wir ausdrücklich.

Meine Doppelrolle als Aufsichtsrat der GmbH & Co. KGaA und als Präsident des TSV München von 1860 e.V. hat es mir erschwert, die Gesellschafterinteressen des Vereins in solchen Fragen auch nach außen hin immer in der gebotenen Klarheit zu artikulieren. Das will ich künftig ändern.

Die Familie Ismaik ist ein Teil des TSV 1860 München. Daran besteht für mich kein Zweifel. Daraus erwächst aber auch eine Verantwortung gegenüber Mitarbeitern, Partnern, Sponsoren, Mitgliedern, Fans des Vereins und der Stadt München.

München, den 11. Dezember 2018,

Robert Reisinger