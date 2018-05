Aufstieg in 3.Liga: So gratulieren die Ex-Löwen Volland, Aigner und Co.

Mythos Münchner Löwen: Etliche Ex-Spieler und ein früherer Trainer haben dem TSV 1860 zum Aufstieg gratuliert.

München - „Einmal Löwe, immer Löwe“, ist beim TSV 1860 München nicht einfach nur so dahingesagt. Nach dem Aufstieg in die 3.Liga am Sonntag verfielen nicht nur Fans in Ekstase und feierten mit ihrem Team. Auch Ex-Löwen waren im Stadion oder gratulierten ihrem ehemaligen Verein im Netz.

Ex-Löwe und aktueller Hunddersfield-Town-Spieler Christopher Schinder und Kevin Volland, der aktuell bei Bayer 04 Leverkusen spielt, saßen auf der Tribüne und verfolgten den Aufstiegs-Triumph der Sechziger live. Auch Julian Weigl, seit der Saison 2014/15 Spieler bei Borussia Dortmund, drückte seinem ehemaligen Verein vor Ort die Daumen.

Schindler postete als Gratulation ein Video auf Instagram und versah es mit folgenden Worten: „Glückwunsch an @tsv1860. Herausragende Saison mit geilem Ende.“

Kevin Volland agierte ebenfalls über Instagram und postete ein Foto mit seinem Bruder Robin und Markus Ziereis. Die beiden hatten in den Jahren 2007-2011 zusammen beim TSV 1860 München gespielt.

Glückwunsch zum Aufstieg broooo @zier11 Ein Beitrag geteilt von Kevin Volland (@kevin_volland) am Mai 27, 2018 um 8:11 PDT

Stefan Aigner, in den die Löwen-Anhänger vorherige Saison große Hoffnungen gesetzt hatten, gratulierte ebenfalls seinem ehemaligen Verein: „Glückwunsch Löwen!!! GEIL GEILER 60“

Glückwunsch Löwen!!! GEIL GEILER 60 Ein Beitrag geteilt von Stefan Aigner (@stefan_aigner7) am Mai 27, 2018 um 8:56 PDT

Werner Lorant, Trainer, der die Löwen einst zum Aufstieg geführt hatte, ließ es sich nicht nehmen seinem Nachfolger Daniel Bierofka zu gratulieren: „Ich freue mich für den Daniel, dass er es geschafft hat, mit seiner Mannschaft aufzusteigen.“