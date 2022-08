TSV 1860: Statt BMW - Häusler wird Autopartner der Löwen

Von: Uli Kellner

Gemeinsam Gas geben: 1860-Chef Marc Pfeifer mit Häusler-Geschäftsführer Michael Rappl (l.) und Tomislav Knezevic (r.), Leiter der Niederlassung Gröbenzell. © tsv 1860

Vor vier Wochen träumten die Löwen noch von einer Auto-Partnerschaft mit BMW – jetzt fahren Stefan Lex & Co. bald Opel, Honda, Mazda, Citroën oder Fiat.

Neuer Kfz-Premiumpartner ist das Traditions-Autohaus „Häusler“ – und alle Beteiligten scheinen rundherum zufrieden zu sein mit der neuen Liaison. „Wie der TSV 1860 steht auch Häusler für die Werte Ehrgeiz, Stärke, Siegeswille, Familie und Regionalität“, erklärte Firmenchef Michael Rappl.

Das Münchner Unternehmen ist eines der ältesten Autohäuser Bayerns, wurde 1863 gegründet, nur drei Jahre nach dem TSV München von 1860. Auch deshalb, so heißt es im Pressetext, habe sich Häusler „ganz bewusst“ für eine Zusammenarbeit mit dem Giesinger Kultclub entschieden. „Häusler engagiert sich in einem bedeutenden Umfang bei den Löwen“, sagte 1860-Geschäftsführer Marc-Nicolai Pfeifer erfreut: „Wir verspüren im Team große Dankbarkeit und Wertschätzung. In Zeiten von größten Herausforderungen und explizit von Lieferengpässen in der Automobilindustrie ist ein solches Engagement keineswegs eine Selbstverständlichkeit.“ Bereits in Kürze ist die Übergabe der neuen Dienstautos an Lex & Co. bevor – und 2023 könnten dann beide Partner etwas zu feiern haben, die Löwen den Aufstieg und Häusler das 160-jährige Firmenjubiläum. (Uli Kellner)