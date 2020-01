Stefan Lex blüht in neuer Rolle unter Köllner auf

Der TSV 1860 München sichert sich zuhause drei Punkte gegen Eintracht Braunschweig. Schlüsselspieler Stefan Lex bereitete beide Tore für Sascha Mölders vor.

Stefan Lex spielt seine zweite Saison im Trikot des TSV 1860.

Gegen Eintracht Braunschweig glänzte der 30-Jährige hinter den Spitzen.

Der Offensivspieler kämpft bei den Löwen um einen neuen Vertrrag.

Mit einem 4:1-Sieg gegen die Eintracht aus Braunschweig gelang dem TSV 1860 München ein Traumstart in das neue Jahr. Nach einer 2:1-Halbzeitführung sorgte Sascha Mölders mit seinem Doppelpack für die Entscheidung. Die Münchner liegen nach dem wichtigen Sieg nur noch vier Punkte hinter Platz drei.

Stefan Lex unter Michael Köllner in neuer Rolle

Einer der Leistungsträger unter dem neuen Trainer Michael Köllner ist Stefan Lex. Der Angreifer agiert momentan im offensiven Mittelfeld der Löwen und ist seitdem erfolgreicher Vorlagengeber bei den Münchnern. In seinen letzten drei Spielen gegen die kleinen Bayern, Unterhaching und am Sonntag gegen Braunschweig bereitete Lex vier Tore vor. Im Spiel am Sonntagnachmittag gegen Braunschweig gingen zwei Vorlagen davon auf das Konto des 30-Jährigen.

Per spektakulärem 360-Grad-Kick spielte der 1,78 Meter große Rechtsaußen den Ball perfekt in den Lauf von Topscorers Mölders. Zwölf Minuten später erspielten sich die Löwen nach dem Befreiungsschlag eine Kontermöglichkeit. Durch einen Abstimmungsfehler von Abwehrspieler Robin Ziegele schnappte sich Sascha Mölders das Leder und schickt Stefan Lex auf die Reise. Kollege Lex lief allein auf das Tor der Eintracht zu und hätte den Ball verwandeln können. Stattdessen legte er uneigennützig quer und sein 34-jähriger Stürmerpartner machte mit dem 4:1 alles klar. „Kontern ist mein Spiel. Da habe ich Platz und kann aus der Tiefe kommen“, sagte Stefan Lex bereits nach dem Spiel gegen Halle.

Zu Saisonbeginn lief es noch nicht nach Plan. In den ersten vier Wochen fehlte Lex verletzt. „Ich bin nicht so reingekommen, wie ich mir das gewünscht hatte. Ich habe mich dann einfach im Training voll reingehängt. Wenn das Selbstvertrauen da ist, dann läufts“, erinnert sich Lex.

Von der Bezirksoberliga in die Bundesliga

Der gebürtige Erdinger startete seine Karriere im Herrenbereich in der damaligen Bezirksoberliga beim SC Eintracht Freising. 2009 ging es dann für drei Jahre in die Bayernliga zum TSV Buchbach, mit dem Lex der Aufstieg in die Regionalliga gelang.

Danach wechselte der Offensivmann nach Franken zur zweiten Mannschaft der SpVgg Greuther Fürth. Dort gelang ihm der Durchbruch und der Sprung zu den Profis. 2013 verpflichtete ihn der FC Ingolstadt 04. Mit den Schanzern feierte Lex den Aufstieg in die Bundesliga. Für die Ingolstädter schoss er elf Tore (zwei in der 1. Bundesliga) und bereitete drei vor.

Vergangene Saison unter Daniel Bierofka schoss Lex vier Tore für die Löwen und bereitete drei vor. Unter Nachfolger Michael Köllner blüht der 30-Jährige nochmal richtig auf.

Text: Moritz Panzer