TSV 1860 München: Bär bekommt Sonder-Fahrdienst nach Mannheim - sonst könnte er nicht mit

Von: Sebastian Isbaner

Torschütze für den TSV 1860: Marcel Bär (re.). © IMAGO / Sven Simon

Damit er überhaupt spielen kann. Marcel Bär wird separat vom Team nach Mannheim chauffiert. Nach dem Abpfiff geht es sofort zurück zur Frau nach München.

München- Vor dem Knaller in Mannheim müssen spezielle Maßnahmen getroffen werden. Um nicht zusätzlich neben Stefan Lex, welcher den Gästen wegen einer Gelbsperre nicht zur Verfügung steht, auch noch auf Torjäger Bär verzichten zu müssen, wird es für diesen einen extra Fahrservice geben.

Grund: Der 14-Tore Mann wird Vater. „Der errechnete Geburtstermin ist der kommende Sonntag und Marcel will bei der Geburt natürlich unbedingt dabei sein“, äußert sich Trainer Michael Köllner am Donnerstag gegenüber „dieblaue24.de“.

Daher wird der Angreifer nicht mit dem Mannschaftsbus am Samstag mit dem Team zusammen anreisen, sondern später am Abend privat nach Mannheim gefahren. So hat er die Möglichkeit, so viel Zeit wie möglich noch zuhause zu verbringen. Nach dem Spiel geht es dann auch ohne Umwege zurück nach München.

1860-Coach Köllner hofft auf reibungslosen Einsatz von Marcel Bär - „Geburten sind oft nicht pünktlich“

Das ist die Hoffnung der Löwen-Fans. Denn enger könnte die Ausgangssituation vor dem Spiel am Wochenende nicht sein. Die 60er und der SV Waldhof Mannheim stehen punktgleich mit 49 Zählern und nur zwei Toren Unterschied auf den Rängen fünf und sechs. Um den Anschluss an die oberen Plätze nicht zu verlieren, muss ein Sieg für beide Mannschaften her.

Das Hinspiel gewannen die Kurpfälzer noch mit 1:3 im Grünwalder Stadion. Um das Rückspiel erfolgreicher zu gestalten, wäre der Einsatz von Marcel Bär enorm wichtig. Mit bislang 14 Toren in 29 Spielen ist er nicht nur der beste Torschütze der Löwen, sondern belegt sogar ligaweit unter den Top-Torjägern Platz drei. Daher hofft auch Löwen-Coach Köllner, dass sich die Geburt des Kindes nach hinten verschiebt, sodass mit allen getroffenen Maßnahmen ein Einsatz von Bär nicht gefährdet wird. (Sebastian Isbaner)