Fröhling warnt die Löwen: „Sechzig muss aufpassen“

München - Vieles ist im Wandel beim TSV 1860, doch auf eines kann man sich verlassen: Wenn ein sportlicher Sprung möglich ist, geht’s garantiert ins Beinkleid. So auch in Bielefeld.

„Mit einem Sieg können wir uns in der Tabelle nach vorne katapultieren“, hatte Trainer Vitor Pereira vor der Partie auf der Alm kundgetan. Ergebnis: Das Katapult ging ohne die Löwen los. Mit 19 Punkten verharrt der Zweitligist weiter im Tabellenkeller, nur drei Punkte trennen Sechzig von einem direkten Abstiegsplatz.

„Ich kann nachvollziehen, dass ihr nach diesem vermeidbaren 1:2 in Bielefeld enttäuscht seid. Ich bin es auch, aber nicht wegen der Leistung, sondern allein aufgrund des Ergebnisses“,ließ Investor Hasan Ismaik bei Facebook schreiben. „Diese Niederlage wirft uns zurück, aber nicht um. Ich habe eine spielerisch stark verbesserte Löwen-Mannschaft gesehen. Der Fortschritt im Vergleich zur Vorwoche war unverkennbar.“

Ein Plus an Torchancen brachte der Fortschritt allerdings nicht. „Wir haben kein Mittel gefunden gegen einen Gegner, der defensiv gut stand“, beschrieb Trainer Pereira, was jeder im Stadion gesehen hatte. „Wir sind auf eine gut organisierte Mannschaft getroffen, die sehr körperlich gespielt hat.“ Genau so ein Team erwartet die Löwen auch am Mittwoch im Pokal-Achtelfinale mit den Sportfreunden aus Lotte. Der Drittliga-Aufsteiger gewann am Samstag mit 3:0 beim SV Wehen-Wiesbaden. Und Wehens Trainer Torsten Fröhling warnt seinen Ex-Klub vor den selbstbewussten Münsterländern. „Die haben uns aufgefressen am Samstag! Das ist eine gewachsene Mannschaft, die nicht nur zweikampfstark ist, sondern auch fußballerisch was draufhat. Sie sind zielstrebig und unbekümmert. Sechzig muss aufpassen.“

Was Fröhling von den Löwen hält? „Ich habe das Spiel in Bielefeld gesehen. Sie haben gute Qualität dazubekommen, vor allem in der Offensive. Jetzt muss man sehen, wie schnell sie als Mannschaft funktionieren.“

Leichter als gegen Bielefeld werden die Aufgaben nicht werden. Nach dem Pokalspiel geht’s am Samstag in der Arena gegen den Karlsruher SC mit Manager Oliver Kreuzer und Stürmer Stefan Mugosa, der beim 1:1 in Bochum traf. Und wenn es noch eine Gewissheit gibt bei Sechzig, dann die, dass die Ehemaligen gerne… Nein, wir wollen’s nicht heraufbeschwören.