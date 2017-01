1860-Ticker: Mehrere Löwen fehlen beim Training

Tróia - Der TSV 1860 München bereitet sich bereits seit mehr als einer Woche in Tróia (Portugal) auf die Rückrunde vor. Wir berichten weiterhin im Ticker rund um die Uhr.

Vom 4. bis 20. Januar hält der TSV 1860 München sein Trainingslager in Portugal ab.

Die Löwen haben insgesamt vier Testspiele vereinbart. Zwei fanden bereits statt, die zwei weiteren folgen am kommenden Mittwoch (12 Uhr) und Donnerstag (11.45 Uhr).

Alles Wissenswerte zu den vergangenen Tagen in Tróia können Sie in diesem Ticker nachlesen.

11.31 Uhr: Die Mannschaft spielt jetzt Fußballtennis, Ribamar übt Abschlüsse mit Nachwuchskeeper Engl

11.13 Uhr: Coach Pereira ist guter Laune heute. Pereira genießt das schöne Wetter bei sonnigen 15 Grad und plaudert mit den Fans: "In München sind mir zuletzt fast die Ohren abgefroren."

11.01 Uhr: Stefan Mugosa, der gestern nur zu einem Kurzeinsatz im ersten Testspiel kam, klagt weiter über muskuläre Probleme, Milos Degenek zwickt die Achillessehne.

10.59 Uhr: Drei Akteure haben kleinere Blessuren und sitzen im Hotel auf dem Ergometer: Karim Matmour, Florian Neuhaus und Levent Aycicek. Maxi Wittek macht immerhin die gymnastischen Übungen gemeinsam mit den Teamkollegen mit, Daniel Adlung ist nach seiner Rückenblockade auf dem Weg der Besserung.

10.44 Uhr: Am Nachmittag fährt der 1860-Tross mit dem Bus ins schöne Lissabon, wo die Profis bummelnd die Stadt erkunden dürfen. Morgen geht‘s dann gleich nochmal nach Lissabon, um gemeinsam das Ligaspiel zwischen Benfica und Boavista zu schauen.

10.32 Uhr: Das Training hat inzwischen begonnen, Fitness-Coach Michael Sulzmann bittet zur aktiven Regeneration, wie das Bild oben zeigt.

9.21 Uhr: Nach den beiden Testspielen gestern lassen es die Löwen heute etwas ruhiger angehen. Um 10.30 Uhr unserer Zeit wird trainiert, am Nachmittag steht ein gemeinsamer Ausflug nach Lissabon auf dem Programm.

9.03 Uhr: Für heute oder morgen hat sich übrigens Investor Hasan Ismaik angekündigt. Er freue sich bereits auf die Gespräche mit Coach Pereira und den Fans vor Ort, teilte der Jordanier auf seiner Facebook-Seite mit.

8.31 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker vom Trainingslager des TSV 1860 München im One Tróia Training Center auf der portugiesischen Halbinsel Tróia. Seit bereits neun Tagen bereitet sich dort die Mannschaft von Vitor Pereira auf die Rückrunde in der 2. Bundesliga vor, die für die Löwen am 27. Januar mit einem Heimspiel gegen Greuther Fürth startet. Bisher fanden neben etlichen Trainingseinheiten auch zwei Testspiele gegen Sporting Lissabon B und gegen Real Sport Clube statt, beide endeten mit 3:0 für Sechzig. Zwei weitere folgen in den verbliebenen acht Tagen noch. Wir halten Sie weiterhin auf dem Laufenden.

