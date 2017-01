Ticker: Wo sind denn die Löwen? Erstes Portugal-Training im Nebel

Nur Andrade fehlt im Trainingslager

München - Der TSV 1860 bereitet sich im Trainingslager in Troia (Portugal) vom 4. bis 20. Januar auf die Rückrunde vor. Wir berichten im Ticker rund um die Löwen.

Sechzig bezieht sein Trainingslager von 4. bis 20. Januar in Portugal

Neu-Trainer Vitor Pereira gastiert im Trainingszentrum von José Mourinho

Vier Testspiele geplant, Terminierung und Gegner noch offen

+++ Ticker aktualisieren +++

+++ 10.30 Uhr: Die Löwen starten pünktlich mit ihrem ersten Training in Portugal. Das Wetter ist allerdings eher trüb, es nebelt auf der Halbinsel Troia bei frischen 9 Grad Celsius.

+++ 10.23 Uhr: Die mitgereisten Medienvertreter dürfen von den Trainingseinheiten in Portugal übrigens nur die ersten 15 Minuten verfolgen. Danach dürfen nur noch die Fans die Sessions verfolgen. „Eine sehr vernünftige Geste“, findet Edelfan Franz Hell.

+++ 10.09 Uhr: Vitor Pereira ist bekanntlich neuer Cheftrainer der Löwen - doch mit ihm kamen gleich drei weitere Co-Trainer nach München. Das sind Pereiras Helfer:

- Filipe Almeida (36) war unter Pereira bereits beim FC Porto, Al-Ahli und Fenerbahce Istanbul tätig. Er ist der Haupt-Co-Trainer bei 1860, leitet das Aufwärm- und Teile des Haupttrainings.

- Luis Miguel (46) war Co-Trainer von Pereira bei Al-Ahli in Saudi Arabien, Olympiakos Piräus und Fenerbahce Istanbul. Er arbeitete zuvor als Cheftrainer beim portugiesischen Erstligisten FC Paços de Ferreira und bei den Zweitligisten CD Feirense und CD Santa Clara.

- Pedro Ribeiro (31) begleitet den Cheftrainer seit dessen Job beim FC Porto als Co-Trainer auf allen weiteren Stationen.

+++ 9.24 Uhr: Frühstückszeit bei den Löwen! Da bekommt man im kalten München glatt Appetit ...

Das Frühstück steht bereit. Um 09.30 Uhr (Ortszeit) geht es raus zur 1️⃣. Einheit. #OláTróia #tsv1860 pic.twitter.com/cmQQK2P9ak — TSV 1860 München (@TSV1860) 5. Januar 2017

+++ 8.00 Uhr: Am Donnerstag geht es für die Löwen in Portugal richtig los. Zwei Trainings stehen an: Das erste um 10.30 Uhr deutscher Zeit (9.30 Uhr Ortszeit), das zweite um 17.15 Uhr deutscher Zeit (16.15 Uhr in Portugal).

1860-Trainingsauftakt: Das geschah am Mittwoch, 04. Januar

+++ 22.36 Uhr: Morgen ab 9.30 Uhr wird trainiert. Dann geht es auch endlich mit dem Training los in Troia.

+++ 20.05 Uhr: Endlich! Der TSV 1860 erreicht nach vielen Stunden Reise das Ziel. Hier gibt es Bilder von der Ankunft am Hotel.

Löwen kommen in Hotel an - Bilder Zur Fotostrecke

+++ 17.30 Uhr: Koa Training! Wie der TSV 1860 eben mitteilte, reagiert man auf die verspätete Anreise und strich das geplante Training am Abend. Stattdessen werden die Löwen am Donnerstag erstmals den Rasen betreten.

+++ 17.00 Uhr: Nutzt man die Fähre, sind es vom Flughafen nach Troia rund 53 Kilometer, dafür muss man allerdings eineinhalb Stunden einplanen. Noch am Abend soll die erste Trainingseinheit der Löwen auf der iberischen Halbinsel stattfinden.

+++ 16.05 Uhr: As boas-vindas em Lisboa, TSV 1860! Die Löwen sind auf dem Flughafen Humberto Delgado in der portugiesischen Hauptstadt gelandet.

+++ 15.45 Uhr: Der TSV 1860 befindet sich im Landeanflug auf Lissabon!

+++ 15.15 Uhr: Der Druck auf den neuen Löwen-Coach Vitor Pereira ist groß. Nach Meinung von Löwen-Legende Peter Grosser ist noch ein Platz in der oberen Tabellenhälfte drin.

+++ 14.42 Uhr: Löwen-Stürmer Ribamar scheint nach langer Leidenszeit endlich fit zu sein und reist mit ins Trainingslager nach Portugal. Wird jetzt alles gut beim Rekord-Löwen?

+++ 14.35 Uhr: Update, die Löwen passieren eben Toulouse im Südwesten Frankreichs und nehmen Kurs auf die Pyrenäen und Spanien.

+++ 13.50 Uhr: Die Lufthansa-Maschine mit den Sechzigern an Board passiert aktuell den Neuenburgersee (Lac de Neuchâtel) in der Schweiz, es liegen noch rund 1600 Kilometer vor den Löwen.

+++ 13.28 Uhr: Endlich ist der Löwen-Flieger in der Luft! Das heißt, die Landung des TSV 1860 in Lissabon dürfte gegen 16.15 Uhr erfolgen.

+++ 13.00 Uhr: Droht dem TSV 1860 erneut ein schwerer Schlag in der Fanszene? Nach den Ultra-Gruppierungen „Cosa Nostra“ und den „Giasinga Buam“ denkt nun auch die Fan-Organisation „PRO1860“ über eine Auflösung nach.

+++ 12.20 Uhr: Es dauert noch länger, bis die Löwen vom Flughafen München loskommen. Neue geplante Abflug-Uhrzeit: 12.55 Uhr.

+++ 11.30 Uhr: Zeitvertreib am Flughafen à la Löwen: Erst einmal eine Kleinigkeit essen!

+++ 11.16 Uhr: Ohohoh, mit dem pünktlichen Abflug wird es wohl nichts werden! Der Flug des 1860-Trosses verspätet sich wohl wegen der Witterungsverhältnisse um eine Stunde, neuer Startzeitpunkt ist demnach 12.20 Uhr.

+++ 11.00 Uhr: Um 11.20 Uhr ist der geplante Abflug der Löwen mit dem Lufthansa-Flug LH 1790. Die Ankunft in Lissabon ist für 14.25 Uhr deutscher Zeit angesetzt (in Portugal ist es dann 13.25 Uhr).

+++ 10.22 Uhr: Außer dem Brasilianer Victor Andrade, der wegen seines Kreuzbandrisses nicht am Trainingslager teilnehmen kann, sind alle Löwen-Spieler dabei. Die Vorfreude dürfte vor allem bei Lucas Ribamar groß sein, der endlich mit dem Team trainieren und bald seine ersten Spiele für 1860 bestreiten kann.

+++ 10.20 Uhr: Die Löwen werden in Portugal ordentlich schuften - für eine bessere Rückrunde und einen echten Aufschwung unter dem neuen Trainer. Der macht nicht nur den aktuellen Spielern der Blauen Mut. Das sagen Mauersberger und Aigner über den neuen Coach.

+ Löwe Felix Uduokhai beim Check-In. © Florian Fussek +++ 10.10 Uhr: Felix Uduokhai spricht über das anstehende Trainingslager. „Wir sind heiß, ich freue mich auf Portugal“, sagte er zur tz. „Einige Dinge werden anders sein, aber ich bin gespannt, was auf uns zukommen wird.“ Unter dem neuen Trainer Vitor Pereira wird sich einiges tun bei 1860. „Er wird andere Dinge umsetzen und hat andere Vorstellungen“.

+++ 10.05 Uhr: Selbst ist der Löwe! Das Team checkt eigenständig an den Selbstbedienungsterminals im Terminal 2 ein.

+++ 10.00 Uhr: Das Löwen-Team kommt am Flughafen München an, Maxi Wittek begrüßt die Kollegen mit Handshake im Terminal 2.

+ Der frühe Löwe: Maxi Wittek (l.) ist der erste am Flughafen. © Florian Fussek +++ 9.55 Uhr: Der erste Löwe am Flughafen ist Maxi Wittek. Er kam schon vor der Mannschaft im Erdinger Moos an. Der Grund: Er wohnt nicht weit vom Flughafen entfernt, da hätte sich die Fahrt nach München nicht gelohnt.

+++ 9.29 Uhr: Am ersten Trainingstag der Löwen im neuen Jahr gab es abgesehen vom Trainerteam keine neuen Gesichter zu bestaunen. Dabei werden einige Namen gehandelt. Die weiß-blaue Gerüchteküche läuft heiß.

+++ 8.30 Uhr: Guten guten Morgen, liebe Löwen-Fans! Am heutigen Mittwoch dreht sich alles um die Abreise des TSV 1860 in Richtung Trainingslager in Portugal. Abflug aus dem Erdinger Moos ist um 11.20 Uhr mit dem Lufthansa-Flug LH 1790 nach Lissabon. Unser Kamera-Team ist vor Ort, wir übertragen die Abreise der Sechziger hier im Live-Stream.

1860-Trainingsauftakt: Das geschah am Dienstag, 03. Januar

+++ Krisztian Simon (25) macht Fortschritte. Der ungarische Nationalspieler arbeitetete am Dienstag gemeinsam mit Reha-Trainer Michael Sulzmann für sein Comeback. Nach seinem zweiten Kreuzbandriss befindet er sich laut 1860-Homepage „auf einem guten Weg und liegt voll im Soll“.

+++ Apropos Ismaik: Der 1860-Hauptgesellschafter hat angekündigt, die Mannschaft prominent zu verstärken. Seither brodelt die Gerüchteküche. Jetzt offenbar im Löwen-Visier: ein slowenischer Nationalspieler.

+++ Hasan Ismaik hat den ersten Arbeitstag von Trainer Vitor Pereira beim TSV 1860 offenbar genau verfolgt. Auf Facebook meldete er sich zu Wort und bedankte sich bei den Fans für den warmen Empfang, den sie dem Portugiesen bereitet hatten.

+++ Der neue Löwen-Coach Vitor Pereira wird heute kein Statement mehr abgeben, sondern sich erst im Trainingslager in Portugal den Fragen der Medienvertreter stellen.

Pereira lässt die Löwen schwitzen - Bilder vom Trainingsstart Zur Fotostrecke

+++ 12.15 Uhr, das war es mit dem ersten Training der Löwen im Jahr 2017! Im Laufe des Tages werden wir Ihnen noch einen ausführlichen Video-Bericht zum Trainingsauftakt des TSV 1860 nachreichen. Am Mittwoch fliegen die Sechziger in Richtung iberischer Halbinsel ins Trainingslager nach Portugal - für 16 lange Tage.

+++ Das Training unter Vitor Pereira ist sehr intensiv und sehr laut. Als ein Problem der Löwen wurde in der Vergangenheit ja oft angemerkt, die Mannschaft agiere auf dem Platz zu leise.

Diese Löwen fehlten beim Trainingsauftakt des TSV 1860

+ Hart im Nehmen: Michael Liendl (Mitte) bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt in kurzer Hose. © Florian Fussek +++ Eben erhalten wir Infos zu einigen Löwen, die heute ebenfalls nicht mittrainieren können. Lucas Ribamar wird erst heute in München landen und morgen mit der Mannschaft nach Portugal reisen. Gleiches gilt für Rodnei. Zwei Sechziger sind dagegen angeschlagen: Ivica Olic plagen ein Magen-Darm-Probleme, Sascha Mölders ist auf dem Weg zum Arzt (Grund unklar). Victor Andrade weilt wegen seines Kreuzbandrisses noch bis 26. Januar in seiner Heimat Brasilien. Der von seinem Kreuzbandriss genesene Krisztian Simon trainiert derweilen individuell.

+++ Das Aufwärmprogramm mit Pereiras Co-Trainer ist übrigens komplett auf Englisch. Ribamar ist der einzige fitte Löwe, der noch nicht mittrainiert, dafür ist der Dauerverletzte Sebastian Boenisch.

+++ 10.41 Uhr, die Löwen sind da! Unter dem Applaus der Fans und einigen „Vitor, Vitor“-Rufen betreten das neue Trainer-Team um Vitor Pereira und die Löwen den Trainingsplatz, bahnen sich den Weg durch die Fans.

+++ Die Löwen lassen noch etwas auf sich warten, um 10.30 Uhr sollte eigentlich bereits das Training beginnen.

+ Zahlreiche Fans erwarten das erste 1860-Training im Kalenderjahr 2017. © Florian Fussek +++ Die 1860-Fans sind gespannt auf den ersten Auftritt der Blauen unter Cheftrainer Vitor Pereira. Das Löwenstübel ist bereits sehr gut besucht, auch auf der Terrasse gibt es kaum noch Plätze.

+++ Lothar Matthäus hat zwar nur für den FC Bayern gespielt, jedoch hat er die Löwen stets im Auge gehabt. Oft genug geisterte sein Name nach einer Trainerentlassung über das 1860-Gelände. Er wundert sich über einige Entscheidungen, die bei den Löwen getroffen werden. In seiner Kolumne gibt er dem TSV 1860 ein paar Tipps.

Neue Rasenheizung sorgt für perfekte Bedingungen bei 1860

+++ Einige Fans sind schon auf dem Gelände, um das erste 1860-Training 2017 zu verfolgen. Der Verein hat für die treuen Anhänger heute übrigens zwei Schmankerl parat: Für die Partie Sechzig gegen Fürth (27.01.) gibt es beim Kauf einer Tageskarte zum Vollzahlerpreis ein Ticket der gleichen Kategorie zum halben Preis. Und beim Kauf einer Rückrunden-Dauerkarte gibt es ein Tagesticket für ein frei wählbares Heimspiel gratis dazu.

+ Die neue Rasenheizung auf dem Einser-Platz leistet gute Arbeit. © Florian Fussek +++ Dienstag, 8.58 Uhr, der neue Löwen-Chef ist da! Coach Vitor Pereira betritt mit Jogi-Löw-Schal und trotz kalter Temperaturen offener Jacke das Trainingsgelände an der Grünwalder Straße. In eineinhalb Stunden soll die erste Einheit unter dem Portugiesen starten, der Einser-Platz ist dank der neuen Rasenheizung frei von Schnee. Erstes Resumee: Sie funktioniert prächtig!

+++ Die Löwen werden am Mittwoch Vormittag Richtung Portugal abfliegen, bereits am Dienstag steht aber um 10.30 Uhr der Trainingsauftakt an der Grünwalder Straße an. Alle Augen der Fans und Medienvertreter werden dabei auf Vitor Pereira, den neuen Cheftrainer des TSV 1860 gerichtet sein.

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker vom Trainingslager des TSV 1860 München im One Troia Training Center auf der portugiesischen Halbinsel Troia. Diese liegt nahe der Metropolen Lissabon und Setúbal. Die Löwen beziehen dort von 4. bis 20. Januar ihr Quartier, um sich bestmöglich auf die Rückrunde der 2. Bundesliga vorzubereiten. „Ich kenne die Bedingungen dort, die Temperaturen und die Vereine, gegen die wir spielen können“, sagte Neu-Löwen-Trainer Vitor Pereira. In unserem Ticker halten wir Sie darüber auf dem Laufenden, was sich rund um die Sechziger im Mammut-Trainingslager tut - auf und abseits des Platzes. Bei uns verpassen Sie nichts!

WhatsApp-News zum TSV 1860 gratis aufs Handy: tz.de bietet einen besonderen Service für Löwen-Fans an. Sie bekommen regelmäßig die neuesten Nachrichten zu den Löwen direkt per WhatsApp auf Ihr Smartphone. Und das kostenlos: Hier anmelden!

fw