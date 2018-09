Löwen trauern um Ibrahim Kododji - Bewegendes Statement und Schweigeminute: „Er war ein Engel“

Der TSV 1860 München trauert um seinen Amateur-Spieler Ibrahim 'Ibo' Kododji, der bei einem Verkehrsunfall im Urlaub ums Leben gekommen ist.

Update vom 4. September 2018: TSV 1860 und FC Memmingen gedenken Ibo Kododji mit Schweigeminute - bewegendes Statement

22.54 Uhr: Bewegende Worte vor der Schweigeminute für Ibrahim Kododji beim Toto-Pokal-Achtelfinale des TSV 1860 München beim FC Memmingen. Die engsten Freunde des Amateur-Fußballers um den Profi Daniel Wein hatten ein Statement verfasst, das vor der Schweigeminute vom Stadionsprecher verlesen wurde. Darin heißt es: „In der Nacht auf den 1. September hat sich das Leben von seiner härtesten Seite gezeigt. Ein so unglaublich herzensguter und lieber Mensch hat uns an diesem Tag verlassen. Ibo war 24 Jahre alt und hatte den größten Teil seines Lebens eigentlich noch vor sich. Aber Gott hat so entschieden und uns bleibt nichts anderes übrig, als das zu akzeptieren und weiterzuleben. Wie er es sich gewünscht hätte. Wir, die diesen Text geschrieben haben, waren seine besten Freunde und haben viel gemeinsam mit ihm erlebt. Wir vermissen ihn, aber wir denken auch jeden Tag an ihn zurück und haben ein Lachen im Gesicht, weil wir uns an die Momente mit ihm erinnern, und daran, wie viel Gutes er in unsere Leben gebracht hat. Gestern Abend wurde eine Trauerfeier für ihn organisiert, zu der so viele Menschen gekommen sind, dass nicht genug Platz für alle war. Gestern Abend war es egal, was für eine Religion oder Hautfarbe jemand hat. All diese Menschen sind in einer Moschee zusammengekommen und haben an Ibo gedacht. Und wer es schafft, solche Reaktionen hervorzurufen, der kann einfach nur ein Engel gewesen sein. Unser Beileid an Ibos Familie, die neben ihm bei diesem schweren Unfall auch noch seine Schwester und seine Tante verloren hat. Lassen Sie uns einen Moment gedenken.“

Christian Poschet, Spielleiter der dritten und der vierten Mannschaft, hat das bewegende Statement auch auf seinem Instagram-Profil veröffentlicht. Dazu schreibt er: „Wir werden dich nie vergessen!“

16.05 Uhr: Eine schöne Geste. Wenn der TSV 1860 München am Dienstagabend beim FC Memmingen das Achtelfinale im bayerischen Toto-Pokal bestreitet (Wir berichten im Live-Ticker), wird, zumindest in den Gedanken, auch Ibrahim Kododji dabei sein. Schon am Wochenende stand fest, dass die Löwen mit Trauerflor auflaufen werden, um dem bei einem Autounfall verstorbenen Amateur-Spieler zu gedenken.

Zusätzlich bestätigte der FC Memmingen nun auf seiner vereinseigenen Webseite, dass man dem Wunsch des TSV 1860 folgen werde und vor dem Anstoß der Partie, der um 19.00 Uhr erfolgen soll, eine Schweigeminute für den verstorbene „Ibo“ abhalten wird. Kododji, der als Verteidiger und Vize-Kapitän in der vierten Mannschaft der Löwen aktiv war, hatte auch Freunde bei den Giesinger Profis. So verabschiedeten sich nach seinem Tod am Wochenende unter anderem auch Sascha Mölders und Daniel Wein mit einem emotionalen Posting von ihrem Vereinskollegen. Eine schöne Geste also, dass Kododji auch nach seinem Tod weiterhin ein Teil seiner Löwen ist.

Update vom 3. September 2018: Löwen trauern um Ibrahim Kododji - Fans organisieren Spendenaktion

16.26 Uhr: Der Tod von Ibrahim Kododji erschüttert Fußball-Deutschland, die Fans der Gruppe „Blutgruppe 1860“ haben über Facebook bereits einen Spendenaufruf gestartet. Nun gibt es auch eine offizielle Mitteilung. So schreibt das Admin-Team: „Wir, das Adminteam der Facebook-Gruppe „Blutgruppe 1860“ wollen der Familie und den Angehörigen in dieser schweren Zeit beistehen und haben eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Der Erlös wird zu 100% der Familie zu Gute kommen. Jede Spende hilft, auch wenn es nur ein Euro ist.“

Bisher wurden 1149 Euro gesammelt (Stand 03.09.2018 - 16.26 Uhr). Die Spenden-Aktion läuft laut „Blutgruppe 1860“ unter leetchi.com.

14.40 Uhr: Auch die Akteure der vierten Mannschaft trauern um ihren Mannschaftskollegen. Die Spieler Premtim Osmani und Branislav Tovarlaza legten gemeinsam mit Trainer Christian Ranhart Trikots des verstorbenen Ibrahim Kododji und Blumen ab. Außerdem wurden mehrere Kerzen für den im Urlaub tödlich Verunglückten angezündet.

11.24 Uhr: In Facebook geht ein Screenshot eines Chatverlaufs aus Whatsapp herum. In der nicht näher beschriebenen Gruppe, wird ein Ort genannt: Verein für Integrations- und Bildungsförderung in der Schleißheimer Straße 443. Dort soll heute Abend um 21.40 Uhr ein Gebet stattfinden. Treffpunkt ist um 21.00 Uhr. „Meine lieben Brüder, wir werden morgen vor dem Gebet eine Box aufstellen und Spenden für die Familien sammeln. Jeder, der sich beteiligen möchte und der Familie von Ibrahim in dieser schweren Stunde helfen möchte, der soll einen kleine Beitrat dazu beitragen. Auch wenn es nur ein Euro ist. Das ganze Geld werde ich höchstpersönlich der Mutter überreichen. Möge Allah unsere Spenden annehmen und unserem Bruder im Himmel einen Platz geben“, heißt es in der Nachricht.

9.43 Uhr: Der Tod von Ibrahim Kododji erschüttert Fußball-Deutschland. Nach seinem grausamen Verkehrsunfall haben schon Spieler wie Daniel Wein (siehe unten) ihr Beileid bekundet. Nun unterstützen Fans der Gruppe „Blutgruppe1860“ im Form einer Spendenaktion die Familie des verunglückten Löwen-Spielers. „Liebe Löwen/innen herzlich willkommen zu dieser Sammelaktion, um IBO's Familie beizustehen und zu unterstützen! Jeder Euro hilft,wir DANKEN es. DANKE sagt Blutgruppe1860“, heißt es auf der Seite leetchi.com. Über 730 Euro (Stand: 3.9.2018, 9:43 Uhr) sind bisher eingegangen.

Update vom 2.9.2018: Löwen trauern um Ibrahim Kododji - „In Gedanken bei seiner Familie“

18.34 Uhr: Nun hat auch der Verein TSV 1860 München die Nachricht des Todes von Ibrahim Kododji bestätigt. Auf Instagram postete der Verein ein Foto und schrieb dazu: „Die Löwen trauern um Ibrahim ‚Ibo‘ Kododji, Spieler der IV. Mannschaft & Schiedsrichter beim TSV 1860 München. Der Amateurkicker verunglückte tödlich bei einem Verkehrsunfall im Urlaub in Togo. Im Sommer hatte der 24-Jährige sein Fachabitur bestanden, wollte nach seiner Rückkehr mit dem Studium beginnen. Seine Mannschaftskollegen beschreiben ihn als überaus hilfsbereiten, sympathischen & lustigen Menschen. Der gesamt Verein ist in Gedanken bei seiner Familie.“

Hier geht es zum Spielerprofil von Ibrahim Kododji bei unseren Kollegen von fupa.net

16.25 Uhr: Traurige Nachricht für die Löwenfamilie! Ibrahim Kododji, ein Spieler der vierten Mannschaft des TSV 1860 München, kam bei einem Autounfall in Togo ums Leben. Genauere Umstände sind bisher nicht bekannt. Es sollen weitere Familienmitglieder mit im Auto gesessen haben. „Das ist ein krasser Schock, unser Herz brennt. Man hat ihn einfach gerne gehabt“, sagt Christian Poschet, Spielleiter der dritten und vierten Mannschaft. Die Partien der beiden Mannschaften wurden am Wochenende abgesagt. „Ibo“ war überall beliebt, wird von vielen als hilfsbereit beschrieben. „Er war einfach ein toller Mensch“, so Poschet.

Auch bei den Profis war der 24-Jährige sehr beliebt. Mit Daniel Wein verband ihn enge Freundschaft. Dementsprechend geschockt reagierte der Mittelfeldspieler als er von dem schlimmen Schicksal hörte. Beim Training fehlte Wein, anschließend veröffentlichte er auf dem Online-Dienst Instagram eine emotionale Nachricht. „Du bist jetzt von uns gegangen und hast die größte Lücke hinterlassen, die ich mir gerade vorstellen kann“, schrieb Wein. „Ich habe dich als meine Familie angesehen, du warst einer meiner besten Freunde, du warst einer der loyalsten, liebsten, hilfsbereitesten Menschen die es gibt.“

Tiefe Trauer um einen geliebten Menschen

Kododji, der im Urlaub weilte und wohl seine Verwandten in Ghana besuchen wollte, hatte gerade erst seine Fachabitur bestanden und wollte ein Studium beginnen. „Du bist jetzt im Himmel und ich bitte dich, pass auf uns alle auf und falls deine Familie irgendwas braucht, werde ich immer da sein“, schrieb Wein. Im Sommer verbrachten die beiden Freunde einen gemeinsamen Urlaub in New York, vor ein paar Tagen schrieben die beiden noch miteinander. Für Wein, „das einzige, was mich gerade glücklich macht.“ Er werde seinen Spezl vermissen, bekannte Wein, „weil du jedes mal für mich da warst, wenn ich dich gebraucht habe.“ Am Dienstag beim Toto-Pokal in Memmingen werden die Profis mit Trauerflor antreten. Danach will Wein aber möglichst schnell nach vorne schauen. „Ich weiß, dass du nicht wollen würdest, dass wir traurig sind, sondern dass wir aufstehen und positiv bleiben, so wie du es auch immer gemacht hast.“

Dazu passt, an was Poschet sofort denkt, wenn man ihn nach Kododji fragt. „Er hatte ein Grinsen, bei dem man einfach mitlachen musste“, sagt er. Wein: „Ich weine gerade, aber wenn ich an diese ganzen Momente denke, muss ich auch lachen und Gott danken, dass ich dich meinen Bruder nennen durfte. Wir werden dich immer lieben und du wirst immer in unseren Herzen sein. Ruhe in Frieden Ibo.“

Statement des Vereins

Der Verein veröffentlichte auf der Website der 1860-Amateure folgendes Statement. „Der TSV 1860 München gibt mit großer Trauer und Bestürzung bekannt, dass unser guter Sportkamerad und Freund Ibrahim 'Ibo' Kododji bei einem Verkehrsunfall im Urlaub ums Leben gekommen ist. Ibo war als Spieler in der A-Klassen-Mannschaft der Amateurkicker und als Schiedsrichter für den TSV 1860 München aktiv. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie. Wir haben in Ibo einen bei uns im Verein überaus beliebten Menschen verloren. Sein freundliches hilfsbereites Wesen wird allen, die ihn gekannt haben, für immer unvergessen bleiben."

Erstmeldung vom 1.9.18

München - Traurige Neuigkeiten ereilen die Fans des TSV 1860 München aus Giesing. Die Spiele der dritten und vierten Mannschaft an diesem Wochenende wurden allesamt abgesagt, da der 24-jährige Abwehrspieler Ibrahim Kododji nach einem schweren Autounfall um sein Leben kämpft. „Jetzt heißt es beten für unseren Ibo“, postete Teammanager Christian Poschet auf Facebook in der Gruppe „TSV 1860 München e.V. Herrenmannschaften“.

Kododji spielt seit der Saison 2016/17 für die unteren beiden Reserve-Teams der Münchner Löwen und ist Vize-Kapitän der vierten Mannschaft. Genauere Informationen über Unfallhergang oder den gesundheitlichen Zustand des 24-Jährigen sind noch nicht bekannt.

Beide Amateurteams der Löwen hätten an diesem Wochenende Auswärtsspiele gehabt. Der TSV 1860 III hätte am Sonntag um 10.30 Uhr bei der SpVgg Thalkirchen, der TSV 1860 IV um 12.45 Uhr beim Munich Irish Rovers FC antreten sollen.

