Verpasst Rieder den Saisonstart? Löwen stehen vor Sechser-Problem

Von: Uli Kellner

Tim Rieder wird aufgrund einer Verletzung den Großteil der Vorbereitung verpassen. © IMAGO / Ulrich Wagner

Tim Rieders Saisonauftakt ist verletzungsbedingt in Gefahr. Wegen der Rotsperre von Marlon Frey haben die Löwen aktuell keinen Sechser an den ersten beiden Spieltagen.

Für die Fahrt nach Wasserburg reichte es, nicht aber für einen Einsatz im ersten Testspiel (0:0 beim Landesliga-Vierten). Ist Tim Rieder doch noch nicht fit genug, um die komplette Löwen-Vorbereitung mitzumachen? Bereits am Samstag, bei den ersten Trainingseinheiten an der Grünwalder Straße, musste der Sechser nach seinem im Februar erlittenen Innenbandriss im Bein kürzertreten.

„Das wird schon noch eine Weile dauern“, sagte Trainer Maurizio Jacobacci über das Sorgenkind, das noch nie unter seiner Leitung trainiert hat: „Man muss ihm die Zeit lassen, dass er zu 100 Prozent einsteigen kann. Wir dürfen absolut nicht den Fehler machen, ihn zu früh einsteigen zu lassen, in Zweikämpfen und so weiter.“ Auf die Frage, ob für Rieder der Saisonauftakt Anfang August in Gefahr sei, sagte er kurz und knapp: „Ja.“

Neuzugang Marlon Frey fehlt wegen Rotsperre: Löwen ohne Sechser an den ersten beiden Spieltagen?

Bei Rieder, in kleiner Runde nach dem Schlusspfiff befragt, hörte sich das etwas weniger dramatisch an. Gut gelaunt berichtete der Dachauer von seinem Genesungsprozess, von einer Untersuchung, die er noch für die Berufsgenossenschaft zu absolvieren habe. Grundsätzlich fühle er sich aber im Soll, betonte er – „nur die Zweikämpfe fehlen noch“.

Dass Trainer und Ärzte solche Fragen etwas defensiver beurteilen, fügte er grinsend hinzu, sei nicht unüblich im Fußball, wo es Spieler nun mal so schnell wie möglich zurück auf den Platz ziehe.

Doch was, wenn Jacobacci am Ende Recht behielte? Mit Blick auf Neuzugang Marlon Frey, der aus Duisburg eine Rotsperre für zwei Spiele mitbringt, hätten die Löwen dann ein Problem an den ersten beiden Spieltagen. Deichmann, Wörl, Wein und Wicht weg – im aktuellen Kader ist Stand jetzt kein weiterer Sechser zu finden. „Wenn das mit Rieder nicht klappt, ist es etwas, wo ich mir Gedanken machen muss“, sagte Jacobacci und fügte nach kurzem Überlegen hinzu: „Aber auch da wird sich dann eine Lösung finden.“ (ULI KELLNER)