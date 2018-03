Fan-Boykott droht wegen Ticket-Ärger beim Derby: Das sagen die Löwen

Das Derby zwischen Blau und Rot wirft seinen Schatten voraus. Die Vorfreude bei den Löwen wird jedoch getrübt - was besonders am großen Konkurrenten aus der Stadt liegt.

München - In der vergangenen Woche berichtete die tz, dass die Löwen für das Regionalliga-Derby am 29. April in der Allianz Arena nur die vom BFV vorgeschriebene Mindestanzahl von knapp über 4500 Tickets erhalten werden. Löwen-Sportchef Günther Gorenzel bestätigte jetzt diese Zahl „Im Sinne unserer Fans hoffe ich auf eine andere Lösung“, sagt der Sportchef zur tz. „Wir würden gerne ein Fußballfest feiern.“

Dass die Löwen am liebsten in Giesing geblieben wären, ist kein Geheimnis. Auch Trainer Daniel Bierofka ist mit der Ansetzung in der Arena nicht unbedingt zufrieden. „Vielleicht tut sich ja noch was. Klar wäre es schöner, wenn ein bisserl mehr da wären. Aber wenn die Bayern das so sehen, müssen wir das akzeptieren. Es ist ihr Heimspiel“, sagt er.

Wann die Löwen-Fans Tickets kaufen können, ist noch nicht klar. Einige kündigten bereits an, das Derby zu boykottieren. Bayern-Anhänger können auf der FCB-Homepage Tickets kaufen - wenn sie Mitglied im Verein oder einem Fanclub sind. Einen freien Verkauf wird es Stand jetzt nicht geben. Mal schauen, wie viele Zuschauer am Ende in die Arena kommen - besonders viele werden es wohl nicht. Bierofka: „Es wäre schade, weil das Spiel einen größeren Rahmen verdient hätte.“

