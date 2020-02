Live-Ticker: Löwen ballern aus allen Lagen - aber der Pfosten ist im Weg

TSV 1860 München gegen Waldhof Mannheim: Es ist das Duell der Löwen mit ihrem Ex-Spieler Bernhard Trares. Verfolgen Sie das Spiel am Samstag hier im Live-Ticker.

TSV 1860 München - Waldhof Mannheim , Samstag, 14 Uhr

, Samstag, 14 Uhr Waldhof kommt mit Ex-Löwe Bernhard Trares nach Giesing - und hat noch kein Auswärtsspiel verloren.

nach Giesing - und hat noch kein Auswärtsspiel verloren. Sascha Mölders ist bei Sechzig in überragender Form.

München - Die Spannung ist beinahe greifbar. Der TSV 1860 München (6. Platz) mischt in der Dritten Liga oben mit und hat nun, am Samstag (14 Uhr), die Chance, mit einem Heimsieg gegen Aufsteiger Waldhof Mannheim (4. Platz) richtig in den Aufstiegskampf einzugreifen.

TSV 1860 - Waldhof Mannheim im Live-Ticker: Bernhard Trares zurück in Giesing

Markant: Die Kurpfälzer kommen mit Ex-Löwe Bernhard Trares nach Giesing - der Hesse trug zwischen 1991 und 1997 das Sechzig-Trikot.

+ Man kennt sich: Bernhard Trares (li.) und Ex-Löwen-Coach Daniel Bierofka. © sampics / Stefan Matzke / Stefan Matzke

Der heute 54-Jährige führte die Badener im vergangenen Sommer nach vielen vergeblichen Anläufen zuvor nach neun Jahren in die Drittklassigkeit zurück.

TSV 1860 - Waldhof Mannheim im Live-Ticker: Aufsteiger behauptet sich in 3. Liga

Und die Waldhof-Buben, wie die Fans ihre Mannschaft rufen, behaupten sich. Nach 22 Spieltagen steht mit 37 Punkten Platz vier zu Buche, zwei Zähler hinter der SpVgg Unterhaching, die auf Relegationsrang drei steht. Bemerkenswert: Auswärts hat Mannheim noch kein einziges Saisonspiel verloren.

„Jede Serie wird irgendwann enden. Und ich hoffe natürlich, dass sie am Samstag im Grünwalder zu Ende geht“, meinte Löwen-Coach Michael Köllner selbstbewusst. Kein Wunder: Die Giesinger sind seit neun Spielen in der Dritten Liga ungeschlagen.

TSV 1860 - Waldhof Mannheim im Live-Ticker: Köllner erwartet „hartes Match“

Folglich erwartet Köllner „ein hartes Match“ gegen den Liga-Neuling - und baut sicher wieder auf die Torgefahr von Sascha Mölders.

Der 34-jährige Routinier, den die Sechzger unbedingt zu einem Verbleib über diese Saison hinaus überreden wollen, ist in prächtiger Verfassung. So erzielte der einstige Bundesliga-Stürmer in den vergangenen elf Spielen ebenso viele Tore. Jetzt hofft gefühlt jeder, der es mit dem Löwen hält, dass der Super-Sascha, der Mega-Mölders in Giesing bleibt. Davor steht das Kräftemessen mit Mannheim.

Gibt es den nächsten Heimsieg im Grünwalder Stadion? Steht Noel Niemann wieder in der Startelf? Wir sind am Samstagnachmittag ab 14 Uhr live für Sie dabei.

pm