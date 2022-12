In der ganzen Welt verteilt - Globetrotter-Löwen verbringen Winterpause auf sechs Kontinenten

Von: Uli Kellner

Teilen

Albion Vrenezi verbringt seine Winterpause in Dubai © Kellner

Den Löwen ging in den letzten Spielen vor der Winterpause ein wenig die Luft aus. Im Urlaub möchten die Spieler neue Kräfte für die Aufstiegsmission tanken.

München - Zumindest in der ersten Phase dieser Saison haben sich die Profis des TSV 1860 so manche Siegprämie verdient – und das zusätzliche Geld, wie es scheint, für Fernreisen ausgegeben. Während sich die Fußballwelt in Katar zum globalen Turnier trifft, sind die Löwen als Globetrotter in der Welt unterwegs, und zwar auf allen sechs, nicht von Eis bedeckten Kontinenten.

Rucksack-Tourist Jesper Verlaat in Vietnam © Kellner

Die Reiseziele der Giesinger wirken, als wären Kataloge von „Meiers Weltreisen“ oder „Studiosus“ in der Kabine ausgelegen. Die weitesten Flugmeilen sammelt der niederbayerische Australien-Urauber Fabian Greilinger, der Fotos von sich vor der Skyline von Sydney postete. Ebenfalls in der östlichen Hemisphäre, aber im asiatischen Raum, sind Rucksacktourist Jesper Verlaat (Vietnam/unten re.) und Tim Rieder (Thailand) unterwegs. Ein kleines Grüppchen urlaubt im Nahen Osten: Quad-Fan Albion Vrenezi, Marcel Bär und Erik Tallig genießen wie Trainer und WM-Tagestourist Michael Köllner arabischen Luxus in Dubai.

Fabian Greillinger verbringt seine freie Zeit in Sydney © Kellner

In Südafrika, dem Land der WM 2010, ist Christopher Lannert unterwegs, Fynn Lakenmacher offenbar in Brasilien (WM-Gastgeber 2014). Auf einem Foto, das den Stürmer mit zwei Äffchen zeigt, ist jedenfalls der Schriftzug Amazonas zu sehen. Mittelamerika deckt der Mexiko-Reisende Semi Belkahia ab. Und ja, es gibt tatsächlich auch ein paar Löwen, die in Europa geblieben sind: Meris Skenderovic postete ein Foto aus Montenegro, dem Land seiner Eltern – und Daniel Wein vom Kolosseum in Rom.

1860-Stürmer Fynn Lakenmacher © Kellner

Erfreulich aus Sicht von Verlaat, Vrenezi und Co.: Sie haben noch fast zwei Wochen Zeit, um Kraft zu tanken und neue Eindrücke zu sammeln. Erst am 12. Dezember startet die Wintervorbereitung – einen Tag, nachdem Weihnachtsbesuche bei Fanclubs auf dem Dienstplan stehen. Kontrastprogramm ist dann angesagt: Alle Feiern finden im Freistaat statt. (Uli Kellner)