Darum nennen sie Löwen-Neuling Boya „das Pferd“

München - Mit der Verpflichtung von Frank Boya haben die Löwen am Dienstagabend noch kurz vor Schluss auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Doch was kann der Kameruner eigentlich alles? Und warum trägt er den Spitznamen „das Pferd“?

Fünfmal haben die Sechziger auf dem Winterbasar zugeschlagen. Abdoulaye Ba (Porto), Christian Gytkjaer (Trondheim), Amilton und Lumar (beide Portimonense) heißen die Zugänge mit Europa-Erfahrung. Das größte Fragezeichen steht hinter Frank Boya. Das 20-jährige Mittelfeldtalent war bislang nur in seinem Heimatland Kamerun aktiv, holte mit dem Erstliga-Elften Apejes de Mfou im vergangenen Oktober den nationalen Pokal und weilt derzeit beim Afrika-Cup in Gabun, wo Kamerun Donnerstagabend gegen Ghana um den Finaleinzug spielt.

Auf wen können sich die Fans da freuen? Trainer Vitor Pereira attestierte Boya (Rückennummer 44) in der Pressemitteilung zur Vertragsunterschrift bis 2018 ein „Riesenpotenzial“. „Frank ist groß, körperlich stark und verfügt über ein super Passspiel.“

1,83 Meter soll Boya messen. Über den Umfang seiner Oberschenkel gibt es keine offiziellen Angaben. „Aber das ist das Krasseste, was ich seit Langem gesehen habe“, sagt Talentscout und Afrika-Spezialist Paul Nehf, der – wichtige Einfügung – nicht für die Agentur arbeitet, die Boya zu den Löwen brachte. In Kamerun, so Nehf zur tz, trage der Neu-Sechziger aufgrund seiner imposanten Beine den Spitznamen „das Pferd“. Auch mit dem Brasilianer Hulk wurde er bereits verglichen. Vom Spielertyp her sei Boya „ein zweikampfstarker Achter mit einem guten Offensiv-Kopfball“. Jüngster Beleg: Im Pokalfinale gingen beide Tore zum 2:0-Sieg auf Boyas Konto – per Kopf.

Was die technischen Fähigkeiten des Neu-Löwen angeht, gehen die Meinungen auseinander. Die kamerunische BBC-Journalistin Bongben Leocida beschreibt Boya als „hilfreich im Umschaltspiel“, Nehf nennt das Passspiel „noch ziemlich ausbaufähig“. Wie lange die Umstellung auf europäische Trainingsstandards und die deutsche zweite Liga sein werde, kann aktuell niemand seriös beantworten. Möglich, dass sich die kolportierten Interessenten AS Rom, FC Chelsea und Manchester United auch deshalb zurückhielten und erst einmal abwarten, wie sich das Talent in München entwickeln wird. Pereiras guter Ruf in der Branche rührt nicht zuletzt von der Fähigkeit des Portugiesen her, Rohdiamanten den entscheidenden Schliff zu geben. Als Soforthilfe dürfte Boya also eher nicht verpflichtet worden sein.

