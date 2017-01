Ribamar forsch: „Gegen Fürth will ich auf dem Platz stehen!“

Troia - Erstmals äußerte sich Löwen-Stürmer Ribamar nach seiner überstandenen Verletzung persönlich. In der Presserunde sprach er über sein Debüt, die Ziele, Trainer Pereira und seine Haare.

Ein Muskelbündelriss im Oberschenkel, gravierende Verständigungungsprobleme, dazu das brennende Heimweh nach Brasilien – kein Wunder, dass sich Löwen-Stürmer Ribamar während seiner ersten sechs Monate in München mit dem Gedanken beschäftigte, das Abenteuer 1860 vorzeitig zu beenden. Doch seit Donnerstag scheint die Leidenszeit endgültig vorbei zu sein. Beim 3:0-Testspielsieg gegen Real Sport Clube gab der 19-jährige Angreifer seinen Einstand im Löwen-Trikot. 30 Minuten lang konnte er sich auspowern und dabei andeuten, dass er mittelfristig durchaus zu einer Verstärkung für 1860 werden könnte. Entsprechend gut gelaunt präsentierte sich Ribamar am Freitag in der Lobby des Mannschaftshotels Aqualuz, als er Auskunft über den Stand der Dinge gab. Ribamar über…

…sein Debüt: Mann, ich war soo gierig auf dieses Spiel! Meine Familie hat mich in den letzten Tagen gar nicht mehr in Ruhe gelassen und dauernd gefragt, wann es denn endlich richtig losgeht. Auch deshalb bin ich froh, dass ich jetzt anrufen konnte und erzählen, dass ich wirklich spiele und nicht mehr nur trainiere. Ich hätte zwar noch mehr Luft gehabt als für diese 30 Minuten, aber das war schon gut so fürs erste Mal. Aus Präventionsgründen werden wir die Zeit jetzt Spiel für Spiel steigern. Ich bin zufrieden, wie es gelaufen ist.

…seine nächsten Ziele: Am 27. Januar gegen Greuther Fürth will ich auf dem Platz stehen! Ich kann nicht versprechen, dass ich bis dahin schon zu hundert Prozent fit sein werde, aber ich gebe alles. Und ich spüre, dass es von Tag zu Tag besser wird.

+ © sampics / Stefan Matzke …die Menschen, die ihn unterstützt haben: Ich danke den Ärzten und Physiotherapeuten, einfach allen, die sich in dieser schweren Zeit um mich gekümmert haben. Hervorheben muss ich meinen Münchner Freund Peter Vogler, der mir rund um die Uhr mit Rat und Tat zur Seite steht. Nicht zu vergessen unser Präsident Peter Cassalette. Er hat sich von Anfang an um Victor (Andrade) und mich gekümmert und uns unglaublich viel geholfen. Er fragt uns immer, ob wir was brauchen und hat mich auch schon zu sich nach Hause eingeladen. Einfach toll – und nicht selbstverständlich. In der Mannschaft ist Rodnei mein bester Freund. Er ist wie ein Vater für mich. Nicht umsonst nennen wir ihn alle Papa.

Ribamar über Trainer Pereira: „Trotzdem werde ich weiter Deutsch lernen“

…seine blondgefärbten Haare: Haha, das ist keine verlorene Wette oder so was, sondern, wie soll ich sagen… eine Art Aberglaube. Bei uns in Brasilien sagt man, dass blonde Haare das Geld anziehen, also beruflichen Erfolg bringen. Ich hoffe es hilft mit hier bei Sechzig.

…Trainer Vitor Pereira: Ich habe mich sehr gefreut, als klar war, dass Herr Pereira hier Trainer wird. Nicht nur wegen seiner großen Erfahrung im Trainergeschäft, sondern natürlich auch, weil er meine Sprache spricht (grinst). Trotzdem werde ich weiter Deutsch lernen.

…Freizeitaktivitäten im Trainingslager: Wir haben ein interessantes, abwechslungsreiches Programm neben dem Training, damit die Zeit nicht zu lang wird. Wenn ich oben auf dem Zimmer bin, geht’s meistens an die Playstation. Ob ich 1860 als Team auswähle? Ganz ehrlich: Ich spiele eigentlich immer als FC Barcelona.

